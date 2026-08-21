VIDEO: ¿Por venganza? Presunto exempleado inconforme desata incendio en agencia de Ciudad Juárez; vehículos quedan calcinados

Un incendio provocado consumió cinco vehículos en una agencia automotriz de Ciudad Juárez, Chihuahua, durante la madrugada de este jueves; las primeras investigaciones establecen que un hombre llegó caminando al establecimiento, utilizó combustible para iniciar el fuego y después escapó del lugar .

El ataque ocurrió en una agencia de vehículos ubicada sobre la avenida Ejército Nacional; de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, el responsable se acercó a uno de los vehículos, roció gasolina sobre la unidad y posteriormente inició las llamas, que rápidamente alcanzaron otros automóviles estacionados en el establecimiento.

Así comenzó el incendio dentro de la agencia

El video de seguridad permitió reconstruir parte de la secuencia; en las imágenes aparece un solo hombre que llega a pie y se aproxima a los vehículos con un bidón aparentemente utilizado para transportar gasolina.

Después de rociar el combustible sobre uno de los automóviles, el sujeto intenta iniciar el fuego y en ese momento incluso pierde el equilibrio y cae al suelo; posteriormente se levanta y arroja lo que aparentemente sería un cerillo, provocando que las llamas comiencen a extenderse.

Una vez iniciado el incendio, el hombre abandona rápidamente el lugar corriendo, mientras el fuego alcanza otras unidades; como consecuencia, cinco vehículos modelo 2026 resultaron con daños totales, de acuerdo con las primeras indagatorias.

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¿Quién provocó el incendio en Ciudad Juárez?

La Fiscalía de Distrito Zona Norte abrió una carpeta de investigación para identificar plenamente al responsable y establecer el motivo del ataque.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apunta a que podría tratarse de un exempleado inconforme de la agencia; sin embargo, esta hipótesis todavía forma parte de las indagatorias.

La Fiscalía también informó que, tras revisar las evidencias y los videos de vigilancia, se descartó inicialmente que el incendio estuviera relacionado con vículos a la delincuencia organizada.