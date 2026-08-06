Entró disparando contra su expareja y sus hijos: Ataque armado conmociona a Ciudad Juárez

Un ataque armado contra una familia desató una intensa movilización policiaca la mañana de este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que un hombre, presuntamente identificado como el exesposo de una de las víctimas, irrumpiera en un domicilio y abriera fuego contra su expareja, la nueva pareja de ella y tres menores de edad. El saldo preliminar fue de cinco personas lesionadas, entre ellas los tres hijos de la mujer.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana sobre la calle Lauro de Uranga, donde vecinos despertaron por el estruendo de los disparos y los gritos que provenían del inmueble.

Las llamadas de emergencia movilizaron a paramédicos y corporaciones de seguridad, quienes brindaron atención a los heridos e iniciaron un operativo para localizar a los responsables.

Disparó contra su expareja, sus hijos y la nueva pareja de la mujer

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto agresor llegó acompañado de otro sujeto y ambos ingresaron al domicilio para atacar directamente a las víctimas; la agresión dejó lesionados a la mujer, su actual pareja y tres menores de edad, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

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Autoridades mantienen operativo para localizar a los responsables

Durante las diligencias, peritos aseguraron diversos indicios balísticos dentro y fuera de la vivienda, donde incluso quedaron rastros de sangre sobre algunas pertenencias de la familia.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar el paradero del exesposo y de su acompañante, quienes escaparon tras la agresión y permanecen prófugos.