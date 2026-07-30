Una mano sobresalía de una maleta sobre una carriola abandonada en Ciudad Juárez; suman 40 asesinatos en julio

Ciudad Juárez cerró este miércoles con una nueva jornada violenta luego de que dos personas fueran localizadas sin vida en distintos puntos de la ciudad. El primero de loscasos de asesinatos ocurrió en la colonia Riberas del Bravo, donde el cuerpo de un hombre fue abandonado dentro de una maleta colocada sobre una carriola de bebé ; horas más tarde, otra víctima fue encontrada en una zona desértica del Camino Real.

Con ambos hechos, la frontera de Chihuahua acumuló 40 homicidios durante julio, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los dos crímenes; hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

Hallan cuerpo dentro de una maleta colocada sobre una carriola

El primer reporte se registró alrededor de las 05:26 horas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos de vigilancia en el cruce de las calles Rivera de Montecarlo y Rivera de Ojinaga; en ese punto detectaron una carriola gris con una maleta cubierta por una cortina; al acercarse observaron que una mano sobresalía del equipaje.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba huellas de violencia y se encontraba atada; fueron vecinos de la zona quienes alertaron a las autoridades tras notar la carriola abandonada frente a un parque público, lo que originó la movilización de corporaciones de seguridad.

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Fiscalía investiga ambos asesinatos en Ciudad Juárez

Tras confirmarse el hallazgo, policías preventivos notificaron a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por lo que peritos en criminalística y agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida acudieron para procesar la escena, recabar indicios y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Minutos después, otro cadáver fue localizado en una zona desértica del Camino Real, en un hecho distinto que también es investigado por las autoridades. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no había informado la identidad de las víctimas ni reportado personas detenidas por cualquiera de los dos casos; ambos expedientes continúan bajo investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.