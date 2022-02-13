Incendio en comuna de Santiago provoca evacuaciones en Chile

Durante la madrugada de este domingo (13 de febrero de 2022), se registró un fuerte incendio en la comuna llamada "La Cisterna", ubicada en el sur de Santiago, capital de Chile.

Un incendio de grandes dimensiones de reportó desde la una 01:00 de la madrugada en una fábrica de gas ubicada en una comuna de la capital chilena.

En total 25 corporaciones del cuerpo de bomberos acudieron a escena para trabajar intensamente en sofocar las llamas cuya causa se desconoce pero que ya es investigada por las autoridades de Chile.

Terrible, incendio La Cisterna. Ciencias con Carvajal. Mis respetos a los bomberos en acción 😩 pic.twitter.com/UieHEBVisd — Alejandro ⚜️ (阿力) (@AleGol10) February 13, 2022

Incendio en comuna de Santiago provoca evacuación de cientos de personas

Conforme a información de medios locales, las autoridades de Chile señalaron que debido al incendio se decidió evacuar durante la madrugada a más de mil 500 personas que viven en torres de departamentos cercanas a la fábrica en donde se efectuó el siniestro.

Carabineros de Chile, la institución policial que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad del país sudamericano, señalaron que los edificios evacuados en los alrededores del incendio, no reportaban ningún daño, pero sí una vivienda había quedado totalmente destruida. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni lesionados.

Claudio Toro, comandante de Bomberos Metropolitano, le dijo a los medios de Chile que "hubo explosiones y que aún se podían ver cilindros y camiones", por lo que ellos se encontraban trabajando en medio de bastante peligro, que las llamas continuaban, y que al lugar habían llegado unas 25 compañías de bomberos de toda la Región Metropolitana de Chile. Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro.

El incendio se propaga rápidamente hacia las casas contiguas a la distribuidora de gas, bomberos tratando de controlar la situación

en la Cisterna #LaCisterna #SanMiguel pic.twitter.com/VxzNhgwBQz — 🇻🇪𝑹𝒊𝒄𝒉𝒂𝒓𝒅 𝑶𝒎𝒂𝒏̃𝒂🇨🇱⚾ (@Romanag17) February 13, 2022

Residentes publican imágenes del incendio en comuna de Santiago

Usuarios en redes sociales reportaron y publicaron imágenes del incendio que afecta a camiones con cilindros de gas, en las cercanías de la intersección de las calles Ciencias y Carvajal, en la comuna de La Cisterna en Santiago, capital de Chile.

En las imágenes de la emergencia en Chile que fueron publicadas, se puede observar una enorme columna de humo, además de llamas.

Unidades de bomberos trabajan intensamente para sofocar el incendio

Múltiples explosiones se habrían escuchado en el lugar del siniestro, esto previo al inicio de las llamas registradas en una bodega de camiones transportadores de cilindros de gas ubicada en la comuna de La Cisterna. Unidades de bomberos trabajan intensamente para sofocar las llamas.