VIDEO: Conductora atropella a delincuente y huye de asalto en Chile

Una conductora, de 32 años de edad, logró escapar de un atraco al atropellar al delicuente. La mujer conducía una camioneta blanca sobre calles de la comuna de La Reina, en Chile, cuando un coche negro se le cerró impidiéndole el paso.

Del vehículo negro bajó uno de los delincuentes , la conductora de inmediato volanteó y atropelló al hombre antes de que se acercara a ella, incluso se lo llevó sobre el parabrisas algunos metros, pero la mujer logró huir ilesa del lugar.

Los delincuentes no persiguieron a la conductora, el coche avanzó hasta acercarse al asaltante herido, quien se levantó y se subió al vehículo de sus cómplices. El momento fue captado por la cámara de otro auto que transitaba en sentido contrario.

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. pic.twitter.com/xot229dSuX — Neomarinero (@Neomarinero) January 18, 2022

Conductora explica cómo huyó del delincuente en Chile

La joven, identificada como Andrea, narró para un medio de Chile cómo logró huir de los delincuentes, de acuerdo con sus palabras, en ese momento solo pensó que se trataba de la vida de ellos y la de ella, por eso decidió atropellar al sujeto.

“Al final es la vida de ellos o la mía. Independientemente de que entregue el auto, igual me pueden disparar o hasta llevarse a mi hija. Quizás no es recomendable lo que digo”, indicó la mujer.

La conductora relató que poco después de atropellar al delincuente, su vehículo se descompuso y la dejó tirada en medio de la calle.

“Se me paró el auto y me puse nerviosa, no sabía qué hacer. Los miraba por el espejo retrovisor y los veía. Tenían música fuerte. Menos mal que no me pasó nada y no me robaron nada”. precisó.

La conductora también explicó que después del susto, decidió levantar una denuncia en Carabineros y la PDI, no obstante la denuncia no se pudo concretar debido a que no le robaron nada.

“Entre los nervios, no me acuerdo cómo estaban vestidos. Pero el video nos ayudó harto. Uno de los carabineros me dijo que como no se concretó el delito, no había necesidad de poner una denuncia”, señaló la mujer al medio de Chile.