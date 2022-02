Controlan incendio en faldas del Iztaccíhuatl, en Amecameca

Un incendio en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en Amecameca, Estado de México, consumió más de 80 hectáreas de bosque antes de ser controlado por brigadistas y voluntarios.

En la emergencia trabajaron más de 60 personas, entre personal de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), de la Policía Estatal y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A.C. también confirmó que brigadistas de diferentes agrupaciones controlaron el incendio en las faldas del Iztaccíhuatl.

Los brigadistas y voluntarios trabajaron por más de 24 horas para sofocar el incendio , sin embargo las acciones se complicaron por el tipo de terreno y los fuertes vientos.

En su última actualización, Probosque informó que el incendio forestal fue controlado y se estableció una línea de control para evaluar la emergencia.

El fuego comenzó la tarde del jueves 10 de febrero, pero las condiciones ambientales impidieron que en ese momento los cuerpos de emergencia iniciaran las tareas para sofocarlo.

Durante la mañana de este viernes los brigadistas lograron subir a las faldas del Iztaccíhuatl para enfrentar la contingencia, en la que trabajaron de manera ininterrumpida para controlar el fuego.

Al corte de las 15:30 Hrs.

el #IncendioForestal del Parque Nacional, ubicado a las faldas de #Iztaccíhuatl, ha sido controlado gracias a los trabajos de las brigadas ejidales

El gobierno de Amecameca confirmó que algunos vecinos de la demarcación se organizaron para llevar alimentos a los brigadistas, quienes lograron sofocar el fuego en las faldas del volcán.

La zona boscosa de Amecameca que resultó afectada podría tardar de cinco a 100 años en recuperarse, por tratarse de un punto con una masa forestal muy densa, según especialistas.

Autoridades dicen a la población cómo evitar un incendio

Las autoridades pidieron a los visitantes del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl que no dejen fogatas encendidas y que no abandonen ninguna fuente que pueda iniciar un incendio.

Probosque recordó que los ciudadanos pueden reportar un incendio al número de emergencias 911, así como al teléfono 800 590 1700.

Hay tres estatus que se manejan durante el combate de un #IncendioForestal, para determinar la magnitud de la emergencia.



Identifícalos y ayúdanos a reportar #IncendiosForestales.



Recuerda que #PrevenirEsMejorQueCombatir pic.twitter.com/2nIGQ9PV57 — PROBOSQUE (@Probosque_) February 11, 2022

En tanto, Protección Civil del Estado de México indicó que los incendios forestales pueden prevenirse con sencillas acciones, como no tirar colillas de cigarro y otros materiales inflablables en los bosques, no quemar basura en predios baldíos y en caso de acampar, llevar solo comida preparada para no hacer fogatas.