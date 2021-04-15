Incendio consume al menos 50 viviendas de asentamiento en Perú

Se estima que al menos 50 viviendas fueron consumidas por un fuerte incendio registrado en el asentamiento Lomas de Cono Norte, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, en la región peruana de Áncash.

Apoyados con al menos dos vehículos cisternas, elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones llegaron al lugar para combatir las llamas cuya causa aún es investigada por las autoridades locales.

Incendio en asentamiento de Perú|Seguridad Ciudadana Chimbote

Los bomberos estuvieron acompañados por policías de la comisaría San Pedro, Serenazgo y vecinos de la zona, hasta que lograron controlar el siniestro.

Conforme a las primeras investigaciones, el siniestro que se registró al mediodía de hoy, consumió al menos cuatro manzanas de la zona. Debido a la intensidad de las llamas, fue necesaria la intervención de varias "pipas" municipales.

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Roberto Vargas Ríos, vicecomandante departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú:

"Hemos encontrado un promedio entre 50 a 60 viviendas prendidas, que eran de esteras y plástico, y hemos hecho tres a cuatro frentes para tratar de sofocar el fuego. Nos encontramos en este momento enfriando la zona".

No se reportaron víctimas que lamentar pero los damnificados solicitaron ayuda humanitaria al alcalde interino, Roberto Briceño, debido a que perdieron sus viviendas.