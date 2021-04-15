Ola de frío provoca tormenta de arena en China

Una tormenta de arena en China afectó la región norte del país en donde el aire frío fue empujando hacia el sur, y mientras el viento se volvió cada vez más fuerte, alcanzó una escala ocho, con rachas de entre 62 y 74 kilómetros por hora, o incluso superiores en algunas áreas.

Las temperaturas en la zona norte de "Gigante Asiático" bajaron de cuatro a ocho grados Celsius y conforme al pronóstico de los expertos, se registrarán nevadas de moderadas a fuertes en algunas áreas de la región autónoma de Mongolia Interior del norte de China.

¿Cómo se llama la ola de frío?

En ocasiones también es llamada "ola polar", la ola de frío es el súbito e intenso descenso de la temperatura, cuya variación puede llegar a ser de los 20 a los 30 grados Celsius en 24 horas. Además de que puede propagarse con extraordinaria rapidez y atravesar todo un continente en dos días.

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¿Por qué se genera el frío?

El frío, en sí, es una temperatura baja o la ausencia de una temperatura elevada, tratándose por lo tanto de una consecuencia de la ausencia de calor, y no de un fenómeno independiente.

Ante la situación, la Administración Meteorológica del país emitió una alerta azul por la tormenta de arena que afectará a más de 10 provincias, regiones autónomas y municipios bajo jurisdicción central.

China posee un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles y codificado por colores para las tormentas de arena. El rojo representa el nivel más grave, seguido por el naranja, el amarillo y por último el azul.

Tormenta de arena en China|CCTV+

Rao Xiaoqin, Centro Meteorológico Ambiental de la Administración Meteorológica de China:

Esta ronda de tormenta de arena comenzó el miércoles por la tarde y se espera que avance hacia el sureste el jueves. Afecta principalmente a la parte norte de China”.

La formación de la tormenta de arena en la región autónoma de Mongolia Interior fue registrada por los compañeros de Rao que se encuentran en la estación meteorológica local. La visibilidad en la estación era inferior a un kilómetro.

Rao Xiaoqin, Centro Meteorológico Ambiental de la Administración Meteorológica de China:

Esta ronda de clima arenoso y polvoriento se está extendiendo rápidamente hacia el sur, afectando a amplias áreas, pero su duración puede ser relativamente corta. Durante este período de tormenta de arena, la calidad del aire en una gran parte de las regiones al norte del río Yangtsé caerá significativamente”.

¿Qué es una tormenta de arena?

Una tormenta de arena es un fenómeno meteorológico muy particular, en donde intensos vientos hacen que se levante la arena y otros materiales secos que se encuentran en el suelo y sean los transporta a kilómetros de distancia.

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¿Qué provoca la tormenta de arena?

Compuestas por partículas de arena procedentes de zonas áridas que se quedan en la superficie pero que cuando aumenta la velocidad e intensidad del viento, dichas partículas son impulsadas hacia arriba, logrando recorrer largas distancias en horizontal.

Por su parte la ciudad de Hohhot, la capital de la región autónoma de Mongolia Interior, emitió una alerta amarilla por la tormenta de arena que ha reducido la visibilidad a menos de un kilómetro.

Mientras tanto, el tráfico en las carreteras de la ciudad ahora es normal y aun no se ha implementado ningún control de tráfico.