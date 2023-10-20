VIDEO: Incendio consume palapa del Parque del Jaguar, proyecto del Tren Maya

Un incendio arrasó con una palapa que adorna la entrada al Parque del Jaguar, un proyecto que acompañará al Tren Maya en Tulum, Quintana Roo; hasta el momento no se reportan lesionados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que, durante la tarde de este jueves 19 de octubre, recibió un reporte sobre un incendio en Tulum. Al acudir a la zona, verificaron que se trataba de uno de los accesos al Parque del Jaguar, por lo que iniciaron labores para sofocar las llamas.

En las imágenes se aprecia cómo el incendio arrasó con la palapa, lo que obligó a los trabajadores a parar labores y salir del lugar para permitir el ingreso de los bomberos.

🔴En #Tulum se registró un incendio en las palapas que se construyen en el acceso a sur del Parque Nacional del Jaguar.



Servicios de emergencia laboran en la zona y po el momento no se reportan lesionados pic.twitter.com/9ttRcTodEC — Pablo Vázquez (@PabloVazquez_27) October 19, 2023

Controlan incendio en Parque del Jaguar

El Ayuntamiento de Tulum confirmó a las 16:24 horas que el Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Protección Civil Municipal lograron controlar el incendio en la fachada exterior de las obras del Parque del Jaguar.

El saldo compartido arroja que, durante el incidente, ninguna persona resultó herida y el fuego no afectó a la flora y fauna de la región.

"Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación para determinar las causas del incidente y, en su caso, establecer responsabilidades.Agradecemos su comprensión y cooperación en estos momentos durante las labores que se están llevando a cabo en la zona", añadió.

¿Qué es y cuándo abrirá el Parque del Jaguar?

El gobierno de México define el Parque del Jaguar como un proyecto destinado a la preservación y conservación de este especie y se ubicará sobre la ruta del Tren Maya en Tulum

"Busca regular, administrar, ordenar e integrar las actividades existentes en el parque, promoviendo el cuidado de la naturaleza, a través de atracciones culturales, recreativas y turísticas de bajo impacto ambiental, incluyentes y accesibles para todos los visitantes.. Tiene una extensión de aproximadamente 2,913 hectáreas", añade el gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Parque del Jaguar podría abrir sus puertas a finales del 2023, pero se desconoce si el incendio retrasará la apertura.