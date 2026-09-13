Notas
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Encuentran dos cuerpos sin vida en Escárcega, Campeche, cerca de las vías del Tren Maya; esto dijeron las autoridades
Fue el pasado 12 de septiembre que las autoridades confirmaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en Escárcega, Campeche, cerca de las vías del Tren Maya; ¿qué dijeron las autoridades?
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Otra vez el Tren Maya se descarrila, ahora en Campeche
Tren Maya se descarrila en Campeche y obligó a activar los protocolos de emergencia para mover a decenas de viajeros en autobuses tras salirse de la ruta.
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La ironía de la transparencia: Prometen abrir datos mientras reservan información bajo argumento de "seguridad nacional"
El gobierno promete reducir las reservas de información a dos causales, pero mantiene ocultos los sobrecostos del Tren Maya, el AIFA y la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén.
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Tren Maya queda varado por más de 5 horas; bajan a pasajeros en plena madrugada
Pasajeros reportan horas de espera y falta de información tras una presunta falla eléctrica en un convoy del Tren Maya en el tramo Leona Vicario-Cancún.
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Tren Maya: la discreta salida del general Óscar Lozano Águila como directar del megaproyecto
El nuevo director del Tren Maya tiene varios asuntos relevantes que resolver, uno de los más importantes es que esta megaobra deje de ser un barril sin fondo.
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Arqueólogo denuncia abandono de sitios históricos por Tren Maya
El eminente arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma denuncia que el Tren Maya ha causado daños irreversibles a vestigios y ecosistemas.