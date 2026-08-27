¡Susto en la Benito Juárez! Fuego y humo negro provoca desalojo del Centro Urbano Presidente Alemán; se atendieron a dos personas

Pánico en CDMX. Se registró un incendio en la instalación eléctrica del edificio A de la unidad habitacional Centro Urbano Presidente Alemán, ubicado sobe Eje 7 Sur, Félix Cuevas, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México; dos personas fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Corto circuito provoca incendio y desalojo en el Centro Urbano Presidente Alemán: Atienden a 2 intoxicados

Vecinos de la zona aseguran haber visto humo negro, chispas y tronidos provenientes de algunos cables, por lo que el edificio tuvo que ser desalojado como medida de prevención.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a l lugar de los hechos para controlar la situación, confirmando que el fuego se originó por un corto circuito; la situación fue controlada sin que se reportaran personas atrapadas al interior de la unidad habitacional.

Al lugar también llegaron paramédicos para atender a dos personas, de aproximadamente 25 años de edad, que presentaban una ligera intoxicación provocada por el intenso humo; sin embargo, no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Reportan dos personas intoxicadas por incendio en Benito Juárez|AZTECA NOTICIAS

Servicios de emergencia concluyen labores en el lugar: No se reportan daños graves

Tras controlar el incendio y descartar mayores riesgos, los servicios de emergencia concluyeron sus labores para retirarlos del lugar. No se registraron daños graves en la zona de los hechos.

¿Por qué se generan los corto circuito en casas de CDMX?

Por lo general, los cortos circuitos en las casas de la Ciudad de México ocurren principalmente por las instalaciones eléctricas viejas, sobrecarga de enchufes y daños por humedad, pero ¿cómo prevenirlos?



Revisarlas constantemente; pide a un electricista revisar el cableado en caso de que tu casa tenga más de 20 años.

Conecta los aparatos grandes directo a la pared y evita usar extensiones largas.

Repara las goteras y filtraciones de agua cerca de los interruptores o focos.

¿Qué hacer en caso de un incendio en CDMX?

Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.