En la Ciudad de México (CDMX) se registró una madrugada de accidentes y violencia, lo que cobró la vida de una persona y provocó complicaciones viales; esto ocurrió en las primeras horas del viernes 13 de noviembre, mientras dormía.

Vecinos se salvan del incendio en una refaccionaria en colonia Doctores

El incendio provocó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes llegaron hasta la avenida Doctor José María Vértiz, entre las calles Doctor Norma y Federico Gómez, donde una densa columna de humo comenzó a elevarse y alertó a los vecinos de la zona.

Ante el temor de que el fuego se extendiera, algunos habitantes salieron de sus viviendas para ponerse a salvo. En cuestión de minutos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar, retiraron la cortina metálica del negocio y comenzaron las labores para combatir las llamas, que fueron controladas rápidamente.

El incidente no dejó personas lesionadas; sin embargo, movilizó a los equipos de emergencia y generó expectación entre los habitantes de la colonia Doctores.

¡Madrugada de alarma en la Doctores y viernes complicado al volante!



Un fuerte #incendio consumió una refaccionaria sobre avenida José María Vértiz; aunque los bomberos sofocaron las llamas sin lesionados, varias familias tuvieron que evacuar.



Además, el tráfico comienza a… pic.twitter.com/QY8wg6RYWb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2026

Hombre muere por ataque a balazos en el oriente de CDMX

Un ataque armado terminó con la vida de un hombre en calles de la colonia Pensador Mexicano, en la alcaldía Venustiano Carranza. La agresión ocurrió sobre la calle Persia, en su cruce con Norte 174, donde la víctima fue atacada con un arma de fuego.

El hombre se encontraba al interior de su automóvil y ahí quedó su cuerpo, tras recibir los impactos de bala. De acuerdo con las primeras versiones, se habría tratado de un ataque directo.

El responsable logró escapar del lugar, por lo que las autoridades realizan las investigaciones para tratar de localizarlo. La zona fue acordonada para permitir las diligencias de los peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de los indicios.

La investigación quedó en manos de las autoridades ministeriales para esclarecer el homicidio y dar con el responsable.

Tráiler queda atorado en camellón de Circuito Interior

Un tráiler de doble caja terminó montado sobre el camellón de concreto de Circuito Interior, en el cruce con Avenida Oceanía, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

#AlertaVial | ¡De milagro no terminó en tragedia!



Un tráiler se estrelló contra el muro de contención en Circuito Interior, a la altura de avenida 551 en San Juan de Aragón, proyectando bloques de concreto directo hacia una clínica dental.



El reporte de @IvanAldamaF en… pic.twitter.com/VQco2e6RsY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta se encontraba detenida a un costado de la vialidad luego de verse involucrada en un choque. Al intentar esquivarla, el conductor del tractocamión perdió el control y terminó impactándose contra la estructura de concreto.

La pesada unidad quedó atorada sobre el camellón, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de Grúas Brigadier, cuyos operadores utilizaron equipo especializado para levantar el tráiler y comenzar las maniobras para retirarlo. El incidente no dejó personas lesionadas.