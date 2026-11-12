Un hombre amenazó con un arma de fuego a un repartidor por aplicación en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, y ahora es buscado por las autoridades de la Ciudad de México (CDMX).

Las amenaza fue grabada y el video comenzó a circular en redes sociales, pero los hechos causaron molestia entre más repartidores, quienes acudieron al domicilio del sujeto para exigir justicia por el compañero amenazado.

Graban a sujeto que amenazó con una pistola a repartidor

El hombre, a quien han apodado en redes sociales como “Lord Pistolas”, fue evidenciado en el momento en que portaba una pistola tras salir de su casa y amenazó de muerte al repartidor después de hacer una entrega a la pareja del agresor.

De acuerdo con el video, el sujeto le gritó e al repartidor para que se fuera y lo amenazó diciéndole: “donde te vuelva a ver, te mato” y lo obligó a que le pidiera una disculpa.

En apoyo, decenas de repartidores bloquearon el Eje 8 Sur y derribaron el portón del conjunto residencial, causando destrozos en la caseta de vigilancia.

Catean casa de agresor de repartidor de comida por app

Durante la madrugada de este 12 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó un cateo en el inmueble ubicado en calle Rinconada Del Valle.

La diligencia ocurrió como parte de la investigación en el domicilio relacionado con la persona señalada por amenazar con un arma de fuego a un repartidor por aplicación.

Localizan más armas en casa de sujeto que amenazó a repartidor

Durante la diligencia, realizada en coordinación con la Guardia Nacional, se aseguraron ocho armas de fuego y el inmueble donde se llevó a cabo el cateo, pero hasta no hubo personas detenidas

La Fiscalía de CDMX por ahora continúa realizando actos de investigación para localizar a la persona señalada y esclarecer los hechos.



