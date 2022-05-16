Video: fuerte incendio consume fábrica de aerosoles en Argentina

El fuerte incendio desatado en una fábrica de aerosoles ubicada en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires en Argentina, ha provocado la movilización de equipos de emergencias.

Docenas de equipos de diversas corporaciones de bomberos han llegado a la escena para combatir las llamas y evitar que sigan extendiéndose, ya que conforme a medios locales, en las cercanías del lugar del siniestro también se encuentra una fábrica de colchones.

Las llamas y humo del gigantesco incendio se pueden apreciar a kilómetros de distancia, de hecho en redes sociales comenzaron a circular los videos del incendio registrado en la fábrica de aerosoles de la localidad de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Docenas de usuarios en redes sociales, han compartido imágenes de la enorme columna de humo y las llamas que se aprecian desde varios puntos de la localidad. Conforme a información de medios locales, tres instituciones médicas se encuentran en alerta debido a la cercanía con el sitio de la emergencia.

Terrible el fuego en Avellaneda https://t.co/lPNNLLw9YL — AleJail (@JailAlej) May 16, 2022

Emergencia por fuerte incendio en fábrica de Avellaneda, Argentina

Los serivicios de emergencia trabajan en la zona, sin embargo las condiciones ambientales hacen que las labores de los bomberos se dificulten aún más, esto debido a la presencia de fuertes vientos. Autoridades de Avellaneda ha señalado que en el sector están en operación al menos diez máquinas de bomberos, con sus respectivos equipos.

La zona del incendio ha sido desalojada y de manera de prevención, se dispuso mplicaciones.

Testigos han señalado que los efectos del incendio ya han comenzado a sentirse sobre todo en el área centro de Buenos Aires. La elevada presencia de humo en la zona dificulta la visibilidad en algunas de las vías de la zona.

Unos 30 trabajadores de la zona tuvieron que ser desalojados de las instalaciones de la fábrica donde se originó el fuerte incendio, y un número desconocido de personas fueron desalojadas de algunas fábricas adyacentes.

Conforme a un reporte inicial, se habla de tres personas que han sido atendidas debido a la inhalación de monóxido de carbono mientras que otros han sido atendidos por algunos golpes recibidos durante una explosión que desató el incendio.