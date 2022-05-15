Incendios forestales destruyen comunidades en Nuevo México, EU

La serie de incendios forestales, que llevan arrasando el estado de Nuevo México, durante un mes, han destruido casas y miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, ya que los fuertes vientos y las condiciones secas amenazan con propagar los incendios aún más en EU.

Las llamas, las más grandes que actualmente arden en Nuevo México, ya han quemado más de 318 millas cuadradas (824 kilómetros cuadrados) de bosques en todo el Estado. Los bomberos esperan una tregua del clima seco y ventoso para poder continuar combatiendo los feroces incendios forestales.

En Rociada, los residentes han visto cómo sus propiedades son consumidas por el fuego, conocido como el incendio de "Calf Canyon", que ha dejado desoladas algunas áreas que habían estado habitadas por generaciones.

The Calf Canyon Fire. Unreal fire behavior in a drainage today. Red Flag Warnings are still in effect for the area and crews are working to further increase containment. The fire has grown to over 236,000 acres. 🎥 : Sacramento Hotshots#CalfCanyonFire #HermitsPeakFire #wildfire pic.twitter.com/YfN9GCUS1b — TheHotshotWakeUp (@HotshotWake) May 11, 2022

Órdenes de evacuación emitidas para Nuevo México por incendios forestales

Cuando el residente local, David Jackson Hagar, finalmente regresó a lo que alguna vez fue su hogar después de múltiples órdenes de evacuación, encontró que la escala de la destrucción era abrumadora. "Ha sido muy difícil. Regresamos ayer y nos preocupa que tengamos que irnos de nuevo. Ya hemos sido desplazados dos veces", señaló Hagar.

Los exhaustos bomberos luchan contra el fuego mientras vigilan de cerca el clima. Sin embargo, con viento y sin lluvia en el pronóstico, temen que el fuego continúe propagándose y se convierta en el incendio forestal más grande en la historia de Nuevo México.

Ráfagas de viento de entre 80 y 120 kilómetros por hora han soplado durante varios días, incluido durante un tramo continuo de 59 horas que, según los bomberos experimentados, no tiene precedentes.

Nuevo México: Hoy, la columna de fuego de Calf Canyon ha alcanzado los 35,000 pies. La columna de pirocúmulos ha comenzado a girar naturalmente. Este es uno de los climas de incendios más extremos que existen. pic.twitter.com/CpM3FVPV02 — Maria (@Maria42557791) May 15, 2022

Bomberos enfrentan 5 jornadas de alerta roja por incendios forestales en Nuevo México

"Este ha sido un gran desafío para nosotros. Llevo aproximadamente tres décadas y media trabajando como bombero y nunca he visto tantas advertencias de alerta roja seguidas, específicamente esta última que acabamos de experimentar, fue hasta de cinco días seguidos de alerta roja, ya sabes, día y noche", señaló Dave Bales, comandante de incidentes en Nuevo México, EU.

Dave Dubois, climatólogo del estado de Nuevo México, señaló que los efectos multiplicadores del cambio climático estaban creando una situación peligrosa. "Sabemos que las temperaturas van a estar por encima del promedio, va a estar seco y los bosques ya están agobiados, pero nunca sabes lo que la naturaleza te va a deparar cuando enfrentas los efectos multiplicadores del cambio climático, así como estas sequías", señaló Dubois.