VIDEO: Incendio forestal en España arrasa cerca de 1,300 hectáreas

El incendio forestal declarado este pasado domingo por la tarde en Venta del Moro, Valencia, España afecta ya a cerca de 1,300 hectáreas junto al parque natural de las Hoces del Cabriel y aunque la pasada noche mejoraron las condiciones meteorológicas, se teme que este martes empeoren de nuevo, según el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Según el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, España, se han incorporado dos aviones y dos helicópteros, mientras que sobre las nueve lo harán otros dos aviones y otros dos helicópteros con brigadas helitransportadas.

Numerosas unidades han trabajado durante la noche

Vídeo del dispositiu extinció a #IFVentadelMoro, que ha comptat amb més de 300 persones en el terreny. Part del dispositiu seguirà treballant durant tota nit amb els relleus corresponents. Ja s'hi han retirat els prop de 20 mitjans aeris, que es reincorporaran a l'eixida del sol pic.twitter.com/nlNyXsLqsP — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) July 4, 2022

Sobre el terreno han trabajado durante la noche numerosas unidades terrestres de bomberos, mientras la Unidad Militar de Emergencias incorporará este martes por la mañana a 80 militares más y dos helicópteros Cougar del Batallón de Helicópteros de Emergencias II para ayudar en las labores de extinción.

Incendio provocado por un rayo

Desde el puesto de mando avanzado (PMA) instalado en la pedanía de Casas de Moya, Puig ha hecho un primer balance de este incendio forestal, provocado por un rayo y que este lunes, tras haber sido estabilizado al mediodía, se ha descontrolado al cambiar la dirección del viento, con un poniente muy acusado y valores máximos de en torno a 38 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología de España.

El Parque Natural de las Hoces del Cabriel se encuentra en la comarca de Utiel-Requena, entre los términos municipales de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro y Requena. Cuenta con una extensión de 31,446 hectáreas y es el mayor paraje protegido de toda la Comunidad Valenciana.

Puig ha confirmado que de momento no se han producido desalojos en poblaciones cercanas, solamente materiales en algunas casas de campo cercanas al fuego, aunque ha insistido en que el objetivo principal es la protección de la población. "Ahí hay una masa forestal de gran dimensión y se trata de parar ese frente, y también los otros porque el incendio -en cuya extinción ya colaboran medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME)- ha crecido de manera extraordinaria", ha reconocido Puig.

Incendio muy difícil y muy complejo

"Estamos ante un incendio muy difícil y muy complejo", ha asegurado el president, quien ha agradecido el "extraordinario" trabajo realizado por los bomberos durante el domingo y a lo largo de este lunes.

