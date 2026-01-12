¡Centro Cristiano en llamas! Gran incendio consume iglesia en Houston, Texas

Una tarde de lunes tranquila se transformó en una emergencia de gran escala en el norte de Houston en Texas. Alrededor de las 12:40 p.m., las alarmas del Departamento de Bomberos de la entidad se encendieron ante el reporte de un incendio en la iglesia Centro Cristiano, también conocida como la Academia Cristiana Alpha Omega.

La intensidad de las llamas fue tal que el humo negro y espeso se volvió visible desde varios kilómetros a la redonda, afectando la visibilidad de miles de conductores que circulaban por la autopista I-45.

3 ALARM CHURCH FIRE The Houston Fire Department said more than 100 firefighters are responding to the blaze at a church in the 5600 block of the North Freeway near W. Parker.

Avoid Area near Tidwell — January 12, 2026

Activan emergencia nivel tres tras incendio en Texas

Lo que inicialmente fue reportado como un incidente menor escaló rápidamente. Al llegar al sitio, los comandantes elevaron la respuesta a una tercera alarma, lo que significó el despliegue de más de 100 bomberos.

El complejo está compuesto por tres edificios separados, y según los informes oficiales, el fuego logró alcanzar y envolver las tres estructuras en distintos momentos, complicando las labores de contención por la magnitud del área afectada.

Incendio provoca impacto en el tráfico y visibilidad en la autopista

La ubicación de la iglesia, pegada al North Freeway cerca de Parker Road, generó un caos vial inmediato. El humo oscuro obligó a los automovilistas a reducir la velocidad en ambas direcciones, provocando largas filas de vehículos.

Con el paso de las horas, el color del humo cambió de negro a gris claro, una señal positiva de que los chorros de agua de los camiones escala estaban logrando sofocar el corazón del incendio .

Edificios en llamas pertenecían al estado de Texas

Un detalle curioso que surgió durante la emergencia es la propiedad del inmueble. El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) confirmó ser el dueño del terreno y las estructuras, aunque todavía no se ha detallado bajo qué condiciones operaba la iglesia en ese lugar.

A pesar de que las llamas seguían siendo visibles entrada la tarde, los bomberos lograron evitar que el fuego se propagara hacia otras zonas comerciales cercanas a la carretera.

Cuántas personas resultaron heridas en el incendio

La mejor noticia dentro de la tragedia material es que no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Los equipos de búsqueda confirmaron que los edificios estaban vacíos cuando comenzó el siniestro, por lo que no fue necesario realizar traslados médicos.

Ahora, los investigadores de incendios esperan a que las cenizas se enfríen por completo para determinar qué fue lo que inició este desastre que envolvió al centro religioso.