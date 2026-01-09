Luchan por sofocar incendio en fábrica de Ecatepec, Estado de México

Reportan un incendio en una fábrica de hilos ubicada en la colonia Granjas Independencia en Ecatepec, Estado de México. Por el momento han desalojado alrededor de 300 personas que estaban en la zona.

Además, debido al fuego una parte de la estructura de la bodega colapsó, por el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas.

Usuarios en redes sociales señalaron que el incendio ocurre muy cerca de una gasera, por lo que esperan que pronto se controle y sofoque el fuego.

Por lo pronto elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec y Nezahualcóyotl han activado protocolos de seguridad en la gasera que se encuentra a un lado de la fábrica con el fin de evitar una tragedia mayor.

Recomiendan a la población mantenerse alejada de la zona de riesgo y permitir el paso de los vehículos de emergencia, ya que las llamas siguen fuera de control.

Se reporta un incendio en una bodega de PET ubicada en la colonia Granjas Independencia en Ecatepec, Edomex pic.twitter.com/PGkOO8RclZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 9, 2026

Este sería el segundo incidente del día en el Estado de México, luego de que la alcaldesa de Ecatepec señaló que miembros del cuerpo de Bomberos municipal apoyó durante un incendio registrado en una bodega de pacas de pastura seca, en Acolman.

La presidenta municipal agradeció a los elementos de emergencia por "servir con honor". Por otra parte, la funcionaria no se ha pronunciado hasta el momento sobre el incendio en Ecatepec.

Información en desarrollo...