Incendio McKinney obliga al desalojo de residentes en California

El incendio McKinney, que avanza de manera rápida en el norte de California, cerca de la frontera con Oregon, obligó al desalojo de 2,000 residentes. Además ya destruyó viviendas e infraestructura crítica desde que estalló el viernes 29 de julio.

El incendio McKinney, en el condado de Siskiyou, es el incendio forestal más grande que California ha enfrentado en lo que va del año. Ha quemado más de 20,640 hectáreas y aún no estaba bajo control el domingo 31 de julio en la mñana, según los datos compartidos por funcionarios.

Más de dos décadas de sequía y el aumento de las temperaturas, exacerbadas por el cambio climático, han hecho que California sea más vulnerable que nunca a los incendios forestales. Los dos años más devastadores registrados fueron en 2020 y 2021, de acuerdo a la cantidad de hectáreas quemadas.

El condado de Siskiyou, hogar del Bosque Nacional Klamath, tiene una población de alrededor de 44,000 habitantes, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Una declaración de emergencia hecha por el gobernador de California, Gavin Newsom, ayudará a los residentes a acceder a la ayuda federal y desbloquear los recursos estatales para enfrentar al incendio McKinney.

Crazy footage of firefighters escorting residents out of the McKinney fire last night. The fire pushed hard into the evening. Today, due to visibility, tankers have been diverted to the nearby China 2 fire. 🙏to a subscriber for this footage #mcKinneyfire #cali #fire #california pic.twitter.com/SDUQzncztM — TheHotshotWakeUp: Podcast (@HotshotWake) July 30, 2022

Una advertencia de bandera roja estaba en vigor, lo que indicaba condiciones peligrosas de incendio. No hubo reportes de muertos o heridos.

Docenas de excursionistas en el famoso Pacific Crest Trail fueron localizados y evacuados cuando el incendio McKinney comenzó a arder a lo largo de la frontera entre California y Oregón. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, al menos 60 excursionistas fueron encontrados en el sendero en el Bosque Nacional Klamath y escoltados a un lugar seguro.

Un portavoz de la oficina del alguacil le dijo a NewsWatch 12 que aunque ningún excursionista estaba en peligro inminente, la naturaleza remota del sendero y las condiciones de los incendios forestales que cambiaban rápidamente hicieron que la búsqueda y el rescate fueran la mejor opción.

Este fue el segundo gran incendio forestal que enfrenta California esta temporada después del incendio Oak, que ardió cerca del Parque Nacional Yosemite.