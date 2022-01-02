Un incendio quema el Parlamento de Sudáfrica

Un incendio registrado la mañana de este domingo quemó parte del tejado y la entrada del Parlamento de Sudáfrica. Tras varias horas, los bomberos lograron contener parcialmente las llamas.

Luego de recibir el reporte, 60 bomberos y 12 equipos de extinción de incendios y una plataforma hidráulica, trabajaron para contener el fuego del sitio.

Durante el accidente, el edificio ubicado en la Ciudad del Cabo, presentó una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

A fire broke out at South Africa's parliament building in Cape Town early on Sunday morning, with flames seen coming out of the roof.



Read more here: https://t.co/8ZnkWQ8MIj pic.twitter.com/JWX4UpgTUP — Sky News (@SkyNews) January 2, 2022

Autoridades de Sudáfrica dan más detalles del incendio en el Parlamento

A través de un comunicado, el Parlamento anunció que "el incendio ha sido contenido en el Ala Vieja. Los bomberos están tratando de controlar el fuego en el Ala Nueva, donde el incendio ha afectado a la Cámara de la Asamblea Nacional".

De igual forma, Patricia de Lille, ministra de Obras Públicas e Infraestructura, aseguró que durante el incidente no hubo heridos ni víctimas mortales y que, al momento, se desconoce su causa..

Por su parte, el responsable de la seguridad y miembro de la alcaldía de Ciudad del Cabo, Jean-Pierre Smith, adelantó que los bomberos encontraron grietas en el techo y la pared de una de las zonas afectadas, por lo que existe riesgo de derrumbe.

Finalmente, las autoridades confirmaron es que el incendio comenzó en un complejo de oficinas, después se extendió a un gimnasio, antes de las seis de la mañana.

Usuarios reaccionan al incendio del Parlamento de Sudáfrica en redes

Durante el acontecimiento, usuarios y ciudadanos de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, compartieron videos y fotos del incendio, así como de la columna de humo que se levantó del Parlamento, a través de las redes sociales.

South Africa's Parliament is on Fire



Charles Njonjo

Khalwale pic.twitter.com/UhuNU1yRr2 — Charles Jb (Cane Cutter) (@CaneCutter2) January 2, 2022

En las descripciones, las personas lamentaron que uno de los edificios más antiguos de la ciudad ardiera en llamas. De igual forma, algunos mostraron su inconformidad con las autoridades, pues alegaron que si estas no protegieron el lugar, no podrían protegerlos a ellos.

"Si un punto clave nacional como el Parlamento de Sudáfrica no está seguro... nadie en Sudáfrica lo está", expresó una ciudadana.