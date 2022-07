Suman dos víctimas mortales tras explosión en Guadalajara

Este lunes fue confirmada la segunda víctima mortal de la explosión que ocurrió el sábado en la colonia Fray Manuel de Navarrete ubicada en Guadalajara, Jalisco.

Se trata de Joaquín Antonio Sandoval Moreno de 51 años, quien sufrió quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo. Este hombre tenía pocos días de haber llegado de Los Ángeles, California; estaba arreglando la vivienda de sus padres para recibir a su familia que se encuentra en Estado Unidos.

Joaquín Antonio deja a cinco hijos; uno de ellos es Erick, quien desde la Unión Americana llegó este lunes al lugar del fatal accidente. Conversó para Fuerza Informativa Azteca y reveló que el cuerpo de su padre lo van a velar en Guadalajara una vez que lo reciban.

Erick, en compañía de sus familiares, mencionó que el lugar de la explosión está irreconocible. Su padre quedó debajo de los escombros, donde hoy permanece un tinaco, una viga y una puerta de fierro.

Dos adultos murieron por la explosión que generó la acumulación de gas LP

El estallido por acumulación de gas LP ocurrió este sábado en las calles Dionisio Rodríguez y Antonio Enríquez. Hoy, en ese lugar, José Armando Martínez vive para contarlo; él dormía cuando se produjo la explosión pero la onda expansiva no alcanzó a llegar.

“Estaba viendo la tele (sic) cuando de repente se escuchó pero yo nunca pensé que fuera algo grave, de hecho pensé que era la luz de un transformador. Después me di cuenta que todo lo de atrás estaba derrumbado"; relata José Armando.

Modesto, fiel creyente de la Virgen de Guadalupe, dice que un milagro lo salvó de morir ya que decidió salir con su hermana al mercado Felipe Ángeles. Hoy, lamenta que el patrimonio de su familia esté destruido.

“Fue un milagro para mí haberlo sacado de ahí vivo, él mismo levantaba la manita para que lo sacaran. Estoy vivo para ayudar a mis hermanos y a salir adelante, no hay de otra. Gracias a dios estoy vivo, si no, me hubiera tocado estar ahí aplastado o muerto, sabe (sic) si sería algo divino de arriba"; comentó Modesto Ortiz Martínez.

José Armando y Modesto son familiares de cuatro de las seis personas lesionadas por la explosión, las cuales, ya fueron dadas de alta.

Hoy viven con familiares pero necesitan ropa y alimento, por lo que fue habilitada la unidad deportiva número 53, Alfredo Pinocho Cortés, para recibir el apoyo de quien quiera aportar en Guadalajara o desde otras partes de la entidad.

La zona que parece campo de batalla está acordonada para que peritos de ciencias forenses terminen los peritajes. Este lunes, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) efectuó el levantamiento del cuerpo para concluir la investigación.

Una vez concluida, comenzará la remoción de escombros, los trabajos de saneamiento para dar acceso a los propietarios de las viviendas contiguas y rescatar lo que puedan de sus pertenencias.

En el sitio de la explosión son visibles los enseres domésticos y los peluches que marcan la tragedia.