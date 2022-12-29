Incendio en túnel de Corea del Sur dejó 6 muertos y más de 30 heridos

En una autopista en Gwacheon, al sur de la capial de Corea del Sur, Seúl, se originó un incendio en un túnel que dejó al menos seis personas muertas y más de 30 heridas, además tres personas se reportaron como graves, de acuerdo con la información de las autoridades.

Los heridos fueron trasladados al hospital por intoxicación de humo y se espera que las víctimas mortales del accidente aumente en las próximas horas.

El incendio en Corea del Sur inició cerca de las 13:49 horas (local) después de un choque entre camiones; sin embargo, un bombero aclaró que la causa del incendio aún se encuentra siendo investigado. El fuego se propagó rápidamente a través del túnel ocasionando nubes de humo y cerca de 44 vehículos fueron totalmente consumidos en el incendio.

It took 2 hrs 20 mins for the fire in the expressway soundproof tunnel in Gwacheon to be extinguished. Death toll revised to 5. 37 injured. A thorough investigation into the cause has been ordered by Pres Yoon, as well as measures to prevent a recurrence. pic.twitter.com/frHUBJyvN1 — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 29, 2022

Al sitio del accidente se desplazaron 50 camiones de bomberos, helicópteros, servicios de emergencia y policías para controlar la situación y atender a los heridos.

Después del incendio en Corea del Surse originó un denso tráfico, además de que esto ocasionó que fuera difícil para las personas escapar en sus vehículos para alejarse del fuego.

En redes sociales se viralizaron videos del incendio y se afirmó que tomó cerca de 2 horas y media en extinguir por completo el fuego del túnel.

Drones de Corea del Norte sobrevolaron el territorio de Corea del Sur

La tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue aumentando, pues el pasado lunes se reportó que cinco drones de Corea del Norte sobrevolaron el territorio de Corea del Sur durante varias horas.

El presidente sucoreano, Yoon Suk-yeol afirmó que tomarían represalias en respuesta a cualquier provocación de Corea del Norte.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando Corea del Norte disparó dos misiles balísticos hacia el mar, frente a la costa oriental de la península coreana, informaron Corea del Sur y Japón, lo que llevó a la oficina presidencial surcoreana a “condenar enérgicamente” a Pionyang por la escalada de tensión.