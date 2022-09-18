Incendios forestales en Bolivia arrasan con casi un millón de hectáreas

La temporada de incendios forestales en Bolivia, ya arrasó con casi un millón de hectáreas, y el peligro de que se extiendan persiste en algunas zonas boscosas y agropecuarias que se encuentran en el oriente del país, informaron autoridades de gobierno.

De acuerdo a cálculos de Defensa Civil, los servicios de emergencia, bomberos y militares están frente a más de 500 focos de calor detectados por imágenes satelitales, aunque los incendios forestales registrados en Bolivia apenas son una veintena.

Incendios están por consumir el millón de hectáreas



Cuatro departamentos de #Bolivia están siendo afectados.



Los incendios forestales provocaron que pobladores del oriente boliviano sufran afecciones oftalmológicas y respiratorias, principalmente en 16 municipios./cq#DWNoticias pic.twitter.com/HHnTeKGa7o — DW Español (@dw_espanol) September 18, 2022

Incendios forestales afectan 80% de pastizales y arbustos

Defensa Civil realizó un reporte preliminar donde destacó que los incendios forestales registrados en Bolivia, han afectado alrededor del 80% a zonas de pastizales y arbustos pequeños, principalmente por la sequía y debido a que algunos agricultores utilizan fuego para limpiar las tierras de los cultivos.

“Nuestra meta de esta gestión es evitar que la cifra afectada por los incendios forestales lleguen a los 1.5 millones de hectáreas (…) Comparados con los más de 5 millones de hectáreas de 2019 se ve una reducción significativa”, declaró Juan Carlos Calvimonetes, viceministro de Defensa Civil, a algunos medios locales.

#LTahora #Cochabamba Los efectivos de la Unidad de Bomberos junto con funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), voluntarios de GEOS y del SAR trabajan en la serranía del municipio de Capinota para controlar un incendio forestal.

📹GEOS Bolivia pic.twitter.com/3YH9a2oFjK — Los Tiempos (@LosTiemposBol) September 18, 2022

Bomberos argentinos ayudan a combatir incendios forestales en Bolivia

El Gobierno de Bolivia aseguro que se incrementaron los refuerzos para prevenir la quema de algunas zonas boscosas, como la reserva del Aguaragüe, una zona de mucha riqueza en fauna y flora que limita con Argentina.

Por lo que para combatir las llamas se unieron los bomberos bolivianos y argentinos, debido a que el fuego vino del país vecino y tras pasó la frontera hasta llegar a Bolivia, así lo indicó el alcalde de la población fronteriza de Yacuiba, Carlos Brú.

Con información de Reuters.

