¿Y las cuentas claras? El Padrón de la Pensión Bienestar supera por un millón la población real del país

Un análisis comparativo entre el padrón del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y los registros de población revela discrepancias en la cantidad de cobros efectuados al primer semestre de 2026.

Mientras la cifra oficial de beneficiarios se situó en 13.7 millones de personas, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) estiman la población de 65 años y más en 12.2 millones, lo que arroja una diferencia de 1.5 millones de cobros por encima del volumen demográfico.

Especialistas en economía e investigación presupuestaria indicaron que los desfasamientos se replican en los conteos del INEGI, donde la variación supera los 500 mil registros, y señalaron inconsistencias similares en la validación de identidades y CURP desde el inicio de la operación del programa.

