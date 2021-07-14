En India, joven demanda a sus padres porque no quería nacer

Un joven de la India, de 27 años de edad, realizó una demanda contra sus padres porque aseguró que no quería nacer, por lo que ahora pide que le paguen dinero por vivir. Su caso se ha viralizado en redes sociales y ha dividido opiniones entre los usuarios.

El sujeto originario de la India, identificado como Raphael Samuel, desde 2019 publicó un video en las redes sociales en el que advirtió sobre la demanda que haría contra sus padres por ‘nacer sin su consentimiento’.

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Durante la grabación, el sujeto de la India que realizó la demanda contra sus padres aparece en un video de YouTube con lentes oscuros y una larga barba falsa.

Sus argumentos han sido retomados por diferentes analistas, quienes han dividido opiniones en medios de comunicación internacionales.

Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida”

Los diferentes medios de comunicación consideraron que detrás de la postura del joven de la India hay un movimiento "antinatalista”, el cual considera que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales.

Padres responden ante demanda de su hijo en la India

Luego de que el joven de la India anunció su intención de realizar la demanda contra sus padres, ellos respondieron a medios internacionales y destacaron la postura de Raphael Samuel, ya que sabe que ambos son abogados.

“Debo admirar la temeridad de mi hijo por querer llevar a sus padres a juicio sabiendo que los dos somos abogados. Si Rafael puede encontrar una explicación racional sobre cómo podríamos haber buscado su consentimiento para nacer, aceptaré mi culpa “, dijo la madre del joven.

Hasta el momento, algunas personas han considerado que la postura es errónea porque no hay manera en que los padres busquen el consentimiento de un bebé antes de nacer.

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