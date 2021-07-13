En China, padre se reencuentra con hijo secuestrado hace 24 años

Guo Gangtang buscó a su hijo secuestrado por traficantes de personas durante 24 años; el padre perdió al menor frente a su casa ,ubicada en la provincia de Shandong, China.

El hijo de Gangtang fue separado de su familia en 1997, cuando tenía dos años, pero el hombre no se quedó con los brazos cruzados, tomó su motocicleta y recorrió más de 500 mil kilómetros por todo el país asiático con la intención de reencontrarse con el niño.

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Su travesía lo llevó por más de 20 regiones de China, durante los 24 años que duró su búsqueda utilizó 10 motocicletas y sufrió varios accidentes de tránsito, pero nada detuvo al padre del niño secuestrado, quienes este fin de semana se reencontraron.

“Mi hijo se llama Guo Zhen, nació en abril de 1995 y tiene una cicatriz en el meñique de su pie izquierdo”, explicaba Gangtang cada vez que así lo necesitaba, a fin de recopilar datos que lo llevaran al paradero del ahora joven.

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Una prueba de ADN confirmó que el joven era el hijo secuestrado

Según medios internacionales, este hombre gastó todos sus ahorros y pidió varios préstamos para solventar los gastos que implicaba su búsqueda.

Solo me siento un verdadero padre cuando estoy en la carretera buscándolo. No puedo parar porque siento que lo decepciono, dijo.

El peregrinar de este padre terminó, cuando las autoridades descubrieron que el hijo secuestrado de Gangtang había sido vendido a una familia, donde creció hasta convertirse en un joven profesionista.

El Ministerio de Seguridad Pública de China explicó que gracias a una prueba de ADN, se pudo confirmar que Guo Zhen era un maestro de 26 años y que vivía en la provincia de Henan.

Dos sospechosos de haber secuestrado al hijo de Gangtang fueron localizados y detenidos por las autoridades locales; sin embargo, se desconocen los detalles de las personas que habrían comprado a Guo Zhen cuando era un bebé.

“Ahora que han encontrado a mi niño, todo será felicidad”, aseguró el padre, quien ha participado activamente en organizaciones de personas desaparecidas desde que no tuvo noticias sobre su hijo secuestrado.

La trata de niños, según medios internacionales, creció en la década de 1980, luego de que se estableció una política que prohibía a las familias en China tener más de un hijo; así como la tradicional preferencia por los varones.

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