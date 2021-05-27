En India, maestra relata los días previos a su muerte por Covid-19

La historia de una maestra que murió a causa de Covid-19 en India ha causado conmoción por la forma en que relató los hechos a través de redes sociales, donde expuso la situación crítica de casos por la pandemia en su país.

Nabila Sadiq era una maestra de Jamia Millia Islamia, la universidad central ubicada en Nueva Delhi, India, y falleció el pasado 17 de mayo a causa de Covid-19.

La maestra de 38 años relató de manera concisa en su cuenta de Twitter la situación por la que pasaba Delhi, desde los contagios de conocidos y familiares, hasta la crisis de ocupación hospitalaria que vivió India, que la llevaron a cuestionarse si tendría cupo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Maestra relata pérdida de familiares y amigos por Covid-19

A finales de abril, Nabila Sadiq expresó que a causa del Covid-19 había perdido a seres queridos.

"La gente está muriendo por falta de oxígeno. Todos los días escucho la noticia de la muerte de alguien. No sé cuándo terminará", escribió en su cuenta.

Días después, el 26 de abril, la maestra informaba que padecía fiebre y dolor de garganta, uno de los síntomas de Covid-19: “Oren para que la salud mejore mañana. Afortunadamente la fiebre se ha reducido mucho, solo es la garganta”.

Pero la salud de Nabila Sadiq empeoraría y sería testigo de las muertes que ocurrían a causa de Covid-19 en India, incluso reveló que sus padres se habían contagiado. “Oren por mí y por mis padres, por favor".

Pray for me and parents please. We sail through 🙏🏻 — Mermaid (@SugarsNSpice) April 30, 2021

Un día después, la maestra relataba cómo la gente moría: "A este ritmo, al menos nadie permanecerá con vida en Delhi".

El último tuit, publicado el 4 de mayo, la profesora de India se preguntó si podría ser atendida en algunos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ante la crisis de ocupación hospitalaria.

At this rate no one will stay alive in Delhi atleast. — Mermaid (@SugarsNSpice) May 1, 2021

Maestra evidencia crisis hospitalaria en India



“¿Queda alguna cama de UCI para mí?”, se preguntó, Nabila Sadiq, cuyo diagnóstico fue que tenía los pulmones dañados y su oxigenación estaba debajo del 32%.

Estudiantes de la maestra de India explicaron que murió dos semanas después de que fue diagnosticada de Covid-19, 10 días después de que su madre también falleciera a causa de la enfermedad.

Any icu bed leads? For myself. — Mermaid (@SugarsNSpice) May 4, 2021

Nabila Sadiq era conocida entre sus estudiantes de la universidad de India por su honestidad y compromiso, ya que ayudó a algunos con sus tesis y siempre les mostró apoyo, en respuesta, fueron ellos quienes buscaron llevarla a un hospital para que recibiera atención.

Su padre, quien también era maestro universitario de India, fue el único que sobrevivió al Covid-19; tras enterarse de la muerte de su hija expresó:

“Soy un cadáver andante. Cuando murió mi esposa, pensé que tenía a mi hija. Ahora todo lo que tengo son recuerdos".

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