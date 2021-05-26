VIDEO: En India, cientos asisten a funeral de caballo sagrado

A pesar de que India atraviesa por una crisis sanitaria a causa de la pandemia de Covid-19 y recientemente por la epidemia del hongo negro, en el sur del país cientos de personas rompieron las medidas sanitarias y asistieron a un funeral multitudinario de un caballo perteneciente a una religión.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado en Karnataka, ubicado al sur de la India, en donde cientos de personas asistieron al funeral de un caballo considerado sagrado, que era parte de la organización religiosa de Belagavi.

Medios locales reportaron el funeral del equino en el que cientos de aldeanos acudieron en procesión al altar de la congregación religiosa en donde estaba el caballo, previo a su incineración, que estuvo acompañado de oraciones y cantos.

#WATCH Hundreds of people were seen at the funeral of a horse in the Maradimath area of Belagavi, yesterday, in violation of current COVID19 restrictions in force in Karnataka pic.twitter.com/O3tdIUNaBN — ANI (@ANI) May 24, 2021

Muerte de caballo, “símbolo de liberación de Covid-19” en India

El caballo sagrado presuntamente murió tras dos días de estar en “agonía” de una enfermedad que no se detectó, por lo que monjes de la India desataron el rumor de que había muerto porque habría liberado al mundo del Covid-19.

El funeral del caballo sagrado fue presenciado por decenas de personas que se aglutinaron alrededor del templo de la India en donde estaba tendido. En redes sociales se difundieron algunas imágenes del funeral del equino donde varias personas no respetan la sana distancia o el uso correcto del cubrebocas.

Karnataka | Scores of people were seen at a horse's funeral in the Maradimath area of Belagavi, earlier in the day pic.twitter.com/6TlSZm8uPZ — ANI (@ANI) May 23, 2021

Cierran estado de India tras funeral de caballo

Autoridades de India, al conocer el funeral multitudinario, informaron que debido a la violación de las medidas sanitarias por Covid-19, el pueblo de India, Karnataka, fue cerrado.

De modo que nadie puede entrar ni salir durante las siguientes dos semanas, además se realizará una campaña para detección de casos de Covid-19.

“Un caballo de una organización religiosa local en la aldea de Mastmaradi murió, la gente inició un cortejo fúnebre e incineró al caballo. El pueblo ha sido sellado y estamos llevando a cabo pruebas PCR. Este pueblo permanecerá cerrado durante los próximos 14 días. Nadie puede entrar o salir”, detalló el superintendente de la Policía de Belagavi, India.

En tanto el ministro del Interior de Karnataka, Basavaraj Bomma, informó a medios que se investigará el funeral del caballo en la India y se tomarán las medidas correspondientes.

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