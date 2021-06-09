Familia de paciente con Covid-19 intenta linchar a médico en India

Debido a la crisis de Covid-19 en India, familiares de personas que han fallecido a causa de la enfermedad han agredido al personal de salud de aquel país, tal como el caso de un médico, quien estuvo a punto de sufrir un linchamiento, hechos que fueron registrados en un video.

En redes sociales, circula una grabación en donde se observa que familiares de una persona que murió por Covid-19 agreden al médico identificado como Seuj Jumar Senapati, del Hospital Modelo Odali en Assam, ubicado en el este de India.

Te puede interesar: Novia muere en plena boda y hermana ocupa su lugar en India

Medios locales reportaron que el médico fue interceptado en una escalera del hospital por la familia del paciente de Covid-19, por lo que fue golpeado por varias personas, entre ellas algunas mujeres.

La familia golpeó al médico en las instalaciones del hospital de la India, incluso lo sacó de las instalaciones para jalarle la ropa e intentar un linchamiento.

Brutality against a Doctor post MBBS , rural posting is highly condemable . I demand an impartial inquiry and Strict action against those culprit. pic.twitter.com/dduekwvDih — Dr Numal Momin MD. (@DrNumal) June 1, 2021

Elementos de seguridad de la India lograron rescatar al médico y lo llevaron a un lugar seguro; sin embargo, el doctor había sido atacado incluso con un poste de metal, de acuerdo con sus declaraciones.

Detienen a 24 personas por intento de linchamiento a médico en India

Autoridades de India informaron que 24 personas fueron detenidas por golpear e intentar linchar al médico, a quien culpaban de la muerte de una persona con Covid-19.

De acuerdo con las declaraciones del médico, la familia del paciente que falleció en India lo llamó para que lo atendiera; no obstante, cuando llegó solo confirmó que ya había fallecido.

24 culprits involved in this barbaric attack have been arrested and the chargesheet will be filed at the earliest.



I am personally monitoring this investigation and I promise that justice will be served. https://t.co/CVgRaEW0di — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 2, 2021

"Los familiares inmediatamente destrozaron los muebles del hospital y me atacaron", aseguró.

Tras el intento de linchamiento, autoridades de India investigarán el caso, ya que no es el primero que ocurre, pues en abril se reportó otro hecho en el que una familia atacó a un grupo de personal de salud del centro médico "Apollo" ubicado en Nueva Delhi.

Te puede interesar: OMS nombrará a variantes de Covid-19 con alfabeto griego

