India prepara su alunizaje en el inexplorado Polo Sur de la Luna

Los científicos de la India tienen como objetivo colocar un módulo de aterrizaje en la Luna el miércoles, con la esperanza de que el país se convierta en el primero en alcanzar el Polo Sur de la superficie lunar.

El intento de la India se realizará días después de que el módulo de aterrizaje ruso Luna-25, también dirigido al inexplorado Polo Sur, se estrellara contra el satélite.

La Organización India de Investigación Espacial (ISRO) expresó optimismo sobre su misión a la Luna el martes. “La misión va según lo previsto. Los sistemas se someten a controles periódicos. La navegación tranquila continúa. ¡El Complejo de Operaciones de Misión (MOX) está lleno de energía y emoción!”, decía en X.

Este es el segundo intento de la India de alcanzar el Polo Sur lunar: hace cuatro años, el módulo de aterrizaje indio se estrelló durante su aproximación final. Si la misión tiene éxito, la India se convertiría en el cuarto país en lograr lo que se llama un “alunizaje suave”, una hazaña lograda solo por Estados Unidos, China y la Unión Soviética. Sin embargo, ninguna de esas misiones lunares aterrizó en el Polo Sur.

“Si nos fijamos en las naves espaciales que fueron a la Luna en las décadas de 1960 y 1970, todas aterrizaron en latitudes en algún lugar alrededor del ecuador o el centro de la Luna tal como la vemos desde la Tierra, porque son relativamente fáciles de acceder”. Chaitanya Giri, profesor asociado de Ciencias Ambientales en la Universidad Flame.

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.



The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!



The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY — ISRO (@isro) August 22, 2023

Zona desconocida de la Luna

El lado sur, donde el terreno es accidentado, nunca ha sido explorado. La misión actual, llamada Chandrayaan-3, que despegó el 14 de julio, sigue a la anterior que no pudo poner un módulo de aterrizaje en la Luna. Chandrayaan significa vehículo lunar en sánscrito e hindi.

Los expertos espaciales dicen que los científicos han tenido en cuenta los factores que llevaron al aterrizaje fallido en 2019. La agencia espacial ha publicado imágenes de la cara oculta de la Luna y dijo que ha estado mapeando el área para localizar lo que llamó "una zona de aterrizaje segura, sin rocas ni trincheras profundas".

¿Cuál es la misión en la luna?

Si la misión transcurre según lo previsto, el róver transportado por el módulo de aterrizaje permanecerá en la Luna durante dos semanas examinando la superficie lunar en busca de agua y minerales y estudiando su topografía. Los científicos creen que los cráteres polares pueden contener agua que sería fundamental para sustentar los asentamientos humanos en la Luna que podrían planificarse en el futuro.

Esta es la tercera misión de la India a la Luna y es parte de sus ambiciones de figurar entre una de las principales naciones con viajes espaciales. El primero en 2008 que implicó orbitar el satélite ayudó a confirmar la evidencia de agua en el cuerpo lunar.

La expectativa sobre la misión en el país está creciendo, especialmente después de que la misión de Rusia fracasó después de encontrar problemas mientras avanzaba hacia su órbita previa al aterrizaje.

El aterrizaje está programado para las 6:04 pm, hora de la India, el miércoles y será transmitido en vivo por el sitio web de ISRO, su canal de YouTube y por la emisora pública de la India.

