Nave Luna-25 se estrella contra superficie lunar en intento por encontrar agua

Luna-25, la nave rusa, lanzada para buscar agua en el polo sur de la superficie lunar se estrelló tras perder el control por un problema en la preparación de la órbita previa al aterrizaje, así lo informó la agencia rusa especial. Es la primera misión rusa en 47 años que fracasa, lo que subraya el declive postsoviético de un programa espacial antaño poderoso.

"El aparato se desplazó a una órbita impredecible y dejó de existir como resultado de una colisión con la superficie de la Luna", dijo Roscosmos en un comunicado sobre la misión, que había suscitado en Moscú la esperanza de volver a la carrera lunar de las grandes potencias.

El fracaso subraya el declive de Rusia desde los días gloriosos de la Guerra Fría, cuando Moscú fue el primero en lanzar un satélite a la órbita de la Tierra -el Sputnik 1, en 1957- y el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio en 1961.

También se produce cuando la economía de Rusia, de 2 billones de dólares, enfrenta su mayor desafío externo en décadas: la presión de las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania.

¿Cuándo fue la última vez que Rusia lanzó una misión a la Luna?

Las misiones a la Luna son muy difíciles y muchos han fracasado, pero Moscú no había intentado una misión lunar desde Luna-24 en 1976, cuando el líder comunista Leonidas Brézhnev gobernaba el Kremlin.

Rusia compite con India, cuya nave espacial Chandrayaan-3 tiene previsto alunizar esta semana en el polo sur de la Luna, y con China y Estados Unidos, ambos con ambiciones lunares avanzadas.

Al conocerse la noticia del fracaso del Luna-25, la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) publicó en X, antes Twitter, que el Chandrayaan-3 iba a alunizar el 23 de agosto.

Chandrayaan-3 Mission:



🇮🇳Chandrayaan-3 is set to land on the moon 🌖on August 23, 2023, around 18:04 Hrs. IST.



Thanks for the wishes and positivity!



Let’s continue experiencing the journey together

as the action unfolds LIVE at:

ISRO Website https://t.co/osrHMk7MZL

YouTube… pic.twitter.com/zyu1sdVpoE — ISRO (@isro) August 20, 2023

Las autoridades de Rusia esperaban que con la misión Luna-25 se demostrara que se puede competir con las superpotencias, sin embargo, su falla podría podría afectar al programa lunar de Rusia, que prevé varias misiones más en los próximos años, incluido un posible esfuerzo conjunto con China,

Los científicos rusos se han quejado en repetidas ocasiones de que el programa espacial se ha debilitado por culpa de gestores deficientes, ávidos de proyectos vanidosos pero poco realistas, la corrupción y el declive del rigor del sistema educativo científico postsoviético ruso.

Con información de Reuters