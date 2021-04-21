Indonesia busca submarino desaparecido con 53 personas a bordo

La marina de Indonesia busca un submarino desaparecido con 53 personas a bordo que perdió contacto el miércoles (21 de abril) y está buscando ayuda de sus vecinos Australia y Singapur en la búsqueda, señaló un jefe militar indonesio.

Submarino desaparecido en aguas de Indonesia

El submarino "KRI Nanggala-402", de 44 años de antigüedad, estaba realizando un simulacro de torpedo en aguas al norte de la isla de Bali, y no transmitió los resultados como se esperaba, señaló un portavoz de la Armada.

El Ministerio de Defensa de la nación asiática señaló que luego de una búsqueda aérea, se había encontrado un derrame de petróleo cerca de una posición de una sumergida anterior.

El ejército ha desplegado dos buques de la Armada con capacidad de sonar para ayudar en la búsqueda, según el comunicado.

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El "KRI Nanggala-402", de 1,395 toneladas se construyó en Alemania en el año de 1977, según el Ministerio de Defensa, y se unió a la flota indonesia en el año de 1981. Fue sometido a un reacondicionamiento de dos años de duración que se efectuó en Corea del Sur y que se completó en 2012.