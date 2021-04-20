Tailandia construye una enorme “granja” hidro-solar flotante

Tailandia se encuentra muy cerca de completar su "granja" hidro-solar flotante, uno de los proyectos híbridos solares hidro-flotantes más grandes en el mundo.

La granja hidro-solar flotante, ubicada en la superficie de una presa, forma parte de los pasos para impulsar la producción de energía renovable después de muchos años de críticas por la dependencia de los combustibles fósiles.

Actualmente, se están instalando unas 144 mil 417 unidades de paneles solares en un depósito ubicado en la provincia nororiental de Ubon Ratchathani, en donde trabajadores están completando la última de siete "granjas solares" que cubren 300 acres, unas 121 hectáreas de área de agua. Las autoridades apuntan a completar el proyecto para el próximo mes de junio.

La Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT por sus siglas en inglés), se ecuentra promocionando el proyecto piloto como una de las empresas de energía solar híbrida más grande del mundo y tiene como objetivo replicarlo en otras ocho represas más durante los próximos 16 años.

Durante mucho tiempo, Tailandia ha dependido del carbón para su energía, pero como los planes para nuevos proyectos de carbón se han enfrentado con oposición debido a riesgos para la salud y el medio ambiente, incluidas dos plantas de carbón del sur que fueron propuestas y que se archivaron en 2018. Y ahora, su objetivo es extraer el 35 por ciento de su energía de fuentes de combustibles no fósiles para el año de 2037, de acuerdo con su último Plan de Desarrollo de Energía.

Desde el pasado mes de noviembre, "EGAT" ha estado montando plataformas solares flotantes en la presa Sirindhorn, una de las presas hidroeléctricas más grandes del país, que aseguran, debería tener capacidad para generar 45 megavatios de energía.

Será necesario un Sistema de Gestión de Energía (EMS) para cambiar entre la energía solar y la hidroeléctrica, dependiendo de cuál tenga más fuerza para generar electricidad, señaló Chanin Saleechan, jefe de proyecto de un sistema híbrido, que permite la generación continua de energía.

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Aún así, el director del grupo no gubernamental "Energy and Ecology Network", con sede en Bangkok, señaló que el plan hidroeléctrico solar flotante podría crear un exceso de capacidad innecesario y potencialmente costoso, aunque apoya la inversión en energía renovable.