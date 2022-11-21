Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto
Servicios de emergencia de Indonesia intentan localizar y rescatar a posibles supervivientes del terremoto de magnitud 5.6 en la provincia más poblada del país
El número de personas muertas tras el terremoto de magnitud 5.6 que sorprendió la provincia de Java Occidental de Indonesia aumentó a 162, según Abdul Muhari, director del Centro de Datos, Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.
El terremoto provocó un deslizamiento de tierra y derrumbó edificios en Cianjur, donde se reportaron la mayoría de las muertes, pero también sacudió bloques de torres en Yakarta durante tres minutos aterradores mientras la gente corría a las calles.