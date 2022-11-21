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Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto

Servicios de emergencia de Indonesia intentan localizar y rescatar a posibles supervivientes del terremoto de magnitud 5.6 en la provincia más poblada del país

Por: Raziel Cruz Salazar

El número de personas muertas tras el terremoto de magnitud 5.6 que sorprendió la provincia de Java Occidental de Indonesia aumentó a 162, según Abdul Muhari, director del Centro de Datos, Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

El terremoto provocó un deslizamiento de tierra y derrumbó edificios en Cianjur, donde se reportaron la mayoría de las muertes, pero también sacudió bloques de torres en Yakarta durante tres minutos aterradores mientras la gente corría a las calles.