¡Joya nacional! Así ha crecido la industria del chocolate en México

Fuerza Informativa Azteca | La vaina del cacao era utilizada por los indígenas como moneda de cambio para el trueque, pues para ellos este fruto valía mucho más que el oro.

Fuerza Informativa Azteca | El origen del chocolate comenzó con los omelcas, quienes fueron los primeros en cultivar cacao en México .

Fuerza Informativa Azteca | Estados Unidos se ubicó como el destino principal de exportaciones de chocolate , con el 97.8% del total, un valor de 750.8 mdd.

Fuerza Informativa Azteca | En 2022, la producción de chocolate en México se ubicó en 5.0%, cifra mayor a la registrada en el 2020.

Fuerza Informativa Azteca | Industria del chocolate en México suma más de 57 mil personas, concentran el 8.4% del total de industria de las microempresas del país.

El chocolate es uno de los alimentos favoritos de la y los mexicanos, además de ser uno de los elementos más emblemáticos de la cultura de nuestro país, y a lo largo de los años, esta industria se ha ido fortaleciendo.

“Ciertamente vamos por buen camino, el chocolate ha ido creciendo, ha ido tomando mucho gusto en las personas, y ha ido incrementando alrededor de doble digito”, explicó Miguel Sáinz-Trápaga, Presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco).

De acuerdo con autoridades, la industria del chocolate en México suma más de 57 mil personas, que concentran alrededor del 8.4% de toda la industria de las microempresas del país.

¿Cuánto chocolate produce México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que en 2021 y 2021, el valor de producción de chocolate en México alcanzó niveles superiores a los que se tenían antes de la pandemia por Covid-19.

Tan solo en el 2022, la producción de chocolate en el país se ubicó en 5.0%, cifra mayor a la registrada en el 2020 cuando inicio la pandemia.

Además, de la producción nacional de chocolate, el 75.7% se consume dentro de México, mientras que el 24.3% se exporta.

¿Qué país es al que México envía más chocolate?

De acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (ASCHOCO), en el 2021, Estados Unidos se ubicó como el destino principal de las exportaciones de chocolates, registrando el 97.8% del total de estas, con un valor de 750.8 millones de dólares (mdd).

Por otro lado, se reportó que Nicaragua, Guatemala, Canadá y Puerto Rico tuvieron una participación de menor magnitud durante el 2022.

¿Cuándo se creó el chocolate en México?

Se dice que el origen del chocolate comienza con los omelcas, quienes fueron los primeros en cultivar caco en México, posteriormente la cultura del cacao se extendió a la civilización Maya y Azteca.

En esos tiempos, la vaina del cacao era utilizada por los indígenas como moneda de cambio para el trueque, pues para ellos este fruto valía mucho más que el oro.

Para estas civilizaciones, el cacao era considerado un símbolo de abundancia, el cual era empleado en los rituales religiosos dedicados a Quetzalcóatl, el Dios Azteca portador del cacao a los hombres y mujeres de esa época.