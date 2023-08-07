INE amplía documentos para tramitar la credencial para votar rumbo a las elecciones 2024

Los preparativos para las elecciones 2024 en México siguen su curso y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) amplió el catálogo de los medios de identificación para solicitar la credencial para votar. ¿Cuáles son los nuevos documentos aprobados por el órgano electoral?

La Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) indicó que el ajuste para agregar nuevos medios de identificación, rumbo a los "comicios más grandes de la historia", tiene como fin facilitar que nadie se quede sin votar por su próximo presidente de la República o sus representantes en el Congreso de la Unión.

Por esta razón, los nuevos documentos se aprobaron con el consenso de las representaciones de los partidos políticos nacionales, según compartió el INE en un comunicado.

🗳️ 172 personas con alguna discapacidad o limitación física emitieron su voto de forma anticipada en las #Elecciones2023MX. pic.twitter.com/7XtfgkBYOv — @INEMexico (@INEMexico) August 6, 2023

Estos son los nuevos documentos para solicitar la credencial del INE

Los nuevos documentos agregados al catálogo de medios de identificación para solicitar la credencial para votar, según el Instituto Nacional Electoral son los siguientes:



Credencial nacional para personas con discapacidad .

. Licencia de conducir digital.

"Además, se determinó que el certificado de secundaria y el pasaporte sean válidos para realizar el trámite de solicitud de la credencial para votar, independientemente de la edad en que se hayan expedido", agregó el órgano electoral como parte de los preparativos para las elecciones 2024.

El Plan Integral y Calendarios de Coordinación son herramientas que dan certeza, transparencia y máxima publicidad a cada etapa y actividad de las #Elecciones2024MX. https://t.co/3LkP8je9Gt pic.twitter.com/gxPyCMNZdX — @INEMexico (@INEMexico) August 5, 2023

Aprueban fechas para tramitar credencial en las elecciones 2024

Recientemente, el INE también estableció los plazos para que la ciudadanía pueda inscribirse en el Padrón Electoral y actualizar su credencial para votar en las elecciones 2024. Las fechas a considerar son las siguientes:



Cambio de domicilio : Las personas que requieran notificar su cambio, corregir algún dato o renovarla, tendrán hasta el 22 de enero próximo para solicitar cualquier trámite.

: Las personas que requieran notificar su cambio, corregir algún dato o renovarla, tendrán hasta el 22 de enero próximo para solicitar cualquier trámite. Credencial por primera vez : Los jóvenes que cumplan 18 años, incluso el 2 de junio de 2024, deberán solicitar su inscripción al Padrón Electoral en el mismo periodo, aunque aún no cumplan la mayoría de edad.

: Los jóvenes que cumplan 18 años, incluso el 2 de junio de 2024, deberán solicitar su inscripción al Padrón Electoral en el mismo periodo, aunque aún no cumplan la mayoría de edad. Reposición por extravío: Para el caso de que una persona pierda su credencial para votar, podrá solicitar una reposición hasta el 8 de febrero.

"Finalmente, se informó que la fecha límite para recoger las credenciales que se tramiten incluso el 22 de enero, es el 14 de marzo, a fin de estar listos para la elección del 2024", concluyó.