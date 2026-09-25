¡Otra vez! INE cambia de color y deja atrás el lila; ahora será gris

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un nuevo cambio en su color oficial; ahora, el instituto utilizará el gris, apenas unos días después de haber oficializado el lila, el pasado 9 de septiembre.

El INE no explicó la razón de este nuevo cambio ni informó cuál será el costo que tendrá la modificación.

De acuerdo con el instituto, la transición al nuevo color será gradual.

“El gris, en sus distintas tonalidades, será el color predominante, en atención a los valores de neutralidad e imparcialidad del Instituto como árbitro de las contiendas electorales”, indicaron.

El gris será el nuevo protagonista del INE

La nueva propuesta contempla que el gris, en distintas tonalidades, tenga el mayor peso dentro de la identidad institucional.

La paleta también incluirá beige, blanco y negro. De acuerdo con el argumento del organismo, esta combinación busca representar los principios de neutralidad e imparcialidad que corresponden al INE como autoridad electoral.

El cambio vuelve a poner el color institucional del organismo en el centro de la conversación, apenas unas semanas después de la modificación anterior.

Del rosa al lila y ahora al gris

Para entender el nuevo ajuste hay que regresar al 9 de septiembre, ese día, la Junta General Ejecutiva aprobó un nuevo Manual de Identidad Institucional con el que el INE dejó atrás el rosa que había utilizado durante años y adoptó una combinación encabezada por tonos lilas y azul marino.

El cambio tenía, entre sus objetivos, diferenciar la identidad del instituto de los colores asociados con organizaciones políticas.

El rosa que había acompañado al organismo desde su creación en 2014 quedó fuera en medio de señalamientos relacionados con su utilización por parte del partido Somos.

Pero el lila tampoco quedó fuera de la polémica; su elección generó cuestionamientos por el parecido con la imagen utilizada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Ahora, apenas dos semanas después de aquella modificación, el INE aprobó una nueva propuesta cromática.