Boletas, casillas y observadores: Humphrey cuestiona cambios aprobados por el INE

Carla Humphrey, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó su desacuerdo con una serie de medidas aprobadas recientemente por la mayoría del órgano electoral, al considerar que podrían representar riesgos para la calidad y certeza de la organización de las elecciones 2027.

De acuerdo con Humphrey, las decisiones modifican aspectos relevantes del proceso electoral y abarcan tres temas: el cómputo de las llamadas “boletas planchadas”, la capacitación e integración de las casillas y las condiciones para la participación de personas observadoras electorales.

Humphrey cuestiona cambios en el cómputo de boletas

Uno de los puntos que señaló la consejera tiene que ver con las denominadas “boletas planchadas”. Humphrey explicó que la mayoría del Consejo General decidió incorporar un paso adicional durante los cómputos que, según sostuvo, no se encuentra establecido en la ley.

La medida consiste en determinar primero si estas boletas deben ser contabilizadas y, posteriormente, definir su validez.

Humphrey sostuvo que esto modifica el procedimiento que se seguía anteriormente, cuando este tipo de votos era considerado inválido de manera automática.

“Estos votos no serán considerados como inválidos automáticamente, como se hacía antes”, señaló.

La consejera consideró que existe una diferencia entre tener certeza sobre que estas boletas serán contabilizadas como votos inválidos y no contar siquiera con un registro del incidente.

La mayoría del Consejo General del @INEMexico avaló una serie de cambios que no puedo respaldar, pues inciden directamente en la organización, pulcritud e integridad de las #Elecciones2027 🗳️



▪️ Boletas planchadas

▪️ Reducción de plazos en capacitación e integración de casillas… pic.twitter.com/ZvOgHBTenW — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) September 8, 2026

Señala reducción de plazos para capacitar a funcionarios de casilla

Otro de los cambios que cuestionó está relacionado con la capacitación de las personas que participarán en la integración de las mesas directivas de casilla.

Humphrey afirmó que se redujeron los plazos destinados a esta capacitación y sostuvo que la modificación se realizó fuera de lo establecido por la ley.

La consejera también puso bajo la lupa los mecanismos de verificación utilizados para determinar quiénes pueden participar como capacitadores asistentes electorales (CAES).

Según su señalamiento, se relajaron los procesos de verificación y compulsa que anteriormente permitían identificar si las personas aspirantes eran servidoras de la nación o estaban afiliadas a algún partido político.

Para Humphrey, este cambio podría permitir que personas con esas características lleguen a desempeñar funciones relacionadas con la recepción y el conteo de los votos.

También cuestiona reglas para observadores electorales

El tercer punto señalado por la consejera corresponde a las personas que buscan participar como observadoras electorales.

Humphrey indicó que anteriormente se realizaba un cruce de información con la base de datos de servidores de la nación como parte del proceso de verificación.

Ahora, explicó, ese mecanismo fue eliminado y bastará con una declaración bajo protesta de decir verdad de la persona interesada.

La consejera consideró que, aunque se trata de modificaciones con un carácter técnico, sus efectos pueden trascender al procedimiento administrativo.