¡Bajo la lupa! Taddei responde a investigación de la ASF por presunta corrupción en el INE

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respondió a la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado publicado este sábado 24 de octubre, la Presidencia del Consejo General del INE manifestó su respaldo a la investigación y sostuvo que la fiscalización entre instituciones del Estado mexicano demuestra el funcionamiento de los contrapesos democráticos.

Y es que, esta postura se da después de que la ASF informara sobre el inicio de una investigación de oficio ante indicios relacionados con posibles anomalías en contrataciones, conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

¿Qué dijo Taddei sobre la investigación de la ASF?

En el comunicado, la Presidencia del INE señaló que recibe con respeto la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y consideró que es congruente con su propia solicitud de revisar los procesos de licitación del instituto.

Asimismo, aseguró que el organismo electoral colaborará con la ASF en todo lo que requiera, al igual que con el Órgano Interno de Control del INE, instancia a la que, según el documento, ya se remitieron los antecedentes del caso.

La Presidencia también manifestó estar a favor de que las indagatorias lleguen hasta el fondo, siempre con apego a la ley, respeto al debido proceso y revisión de documentos y evidencias.

“Cada expediente debe revisarse en su contexto, con base en documentos y evidencia, y las responsabilidades que existan deben determinarlas las autoridades competentes”, expuso.

En ese sentido, advirtió que ningún procedimiento de contratación, servidor público o proveedor debe estar por encima de la ley.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho. Más información en el siguiente enlace. 👇 🔗 https://t.co/le7DJlWcEc https://t.co/LzsMDccjgG — @INEMexico (@INEMexico) October 24, 2026

¿De qué irregularidades se acusa al INE?

La investigación de la ASF busca esclarecer posibles anomalías relacionadas con los procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral.

Entre los elementos que el órgano fiscalizador señaló que tiene para desarrollar sus indagatorias se encuentran:

