La forma en la que puedes detectar si tu credencial de elector ya no sirve

Las elecciones 2024 se encuentran a la vuelta de la esquina, ante esto, es importante tener vigente la credencial de elector que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) y poder votar sin problema. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explica cómo puedes identificar si ya venció, así como las fechas clave y el procedimiento para renovarla.

¿Cómo saber la vigencia de mi credencial de elector?

Para poder conocer si tu credencial de elector todavía está vigente, es crucial ubicar el apartado del plástico que dice "vigencia", así como del número que lo acompaña, el cual indica en qué año es necesario actualizarla. El dato se encuentra en la parte inferior derecha.

La vigencia de la identificación se termina el último día del año referido en la credencial. Es decir, si el último año de vigencia de tu credencial del INE es en 2023, esta será válida hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que deberás apurarte para solicitar una renovación del INE y así poder participar en los comicios del 2024, donde se votará por la presidencia.

Otra manera de verificar la vigencia de tu credencial es en la lista nominal del órgano electoral, pues se despliega el modelo del plástico para verificar si se puede seguir usando:



Los modelos de credenciales emitidas en 2008.

Las emitidas en 2013.

Requisitos para renovar la credencial de elector en el INE

Estas son las fechas clave de cara a las elecciones del próximo domingo 2 de junio de 2024 para realizar algún cambio de la credencial para votar:



Cambios de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia hasta el 22 de enero.

Inscripción de jóvenes que cumplen 18 años hasta el 22 de enero.

Reposición por robo o extravío hasta el 8 de febrero.

Recoger las credenciales que se tramiten hasta el 14 de marzo.

Reimpresión hasta el 20 de mayo.

¿Cuánto cuesta sacar la credencial para votar?

Al ser una de las identificaciones necesarias para todos los mexicanos, la credencial para votar no tiene ningún costo; sin embargo, es importante realizar el trámite.