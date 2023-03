El documento oficial para participar en las elecciones 2023, así como una de las identificaciones más importantes para los ciudadanos de la República Mexicana, es la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero, ¿para qué sirve?

Twitter @INEMexico Es importante conocer la función de la credencial para votar

¿Para qué sirve la credencial para votar?

La credencial para votar con fotografía es el documento oficial mediante el cual los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto, pues sin este documento sería imposible votar para elegir a los próximos representantes.

El INE es la institución responsable de elaborar tanto el padrón electoral como la lista nominal de electores en el país. La Comisión Estatal Electoral tiene un convenio con el INE, a fin de que esta sea utilizada en las elecciones locales. Cabe destacar que con la credencial para votar con fotografía puedes votar tanto en las elecciones locales como federales.

Cabe destacar que la credencial para votar también funge la función de una identificación oficial.

El INE cuenta con varias características y elementos de seguridad que permiten verificar su autenticidad.

#IECInforma |

¿Solicitaste #TuINE?

Acude a tu Módulo y recoge tu Credencial Para Votar 🪪, recuerda que sin ella no podrás participar en las próximas #Elecciones2023 en #Coahuila.

Tienes hasta el 17/abril para hacerlo. pic.twitter.com/Kx9Gfc3VAF — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) March 1, 2023

¿Cómo tramitar la credencial para votar?

Para poder tramitar la credencial para votar se tendrán que haber cumplido los 18 años; sin embargo, en caso de elecciones locales, será posible tramitarla un poco antes, por lo que es importante saber los requisitos para lograrlo.

Estos son los pasos para poder obtener la credencial para votar:



Hacer una cita: ubicar un módulo, puede ser el más cercano al domicilio o trabajo y hacer una cita.

Preparar los documentos de identificación, se necesitarán tres: documento de nacionalidad como el acta de nacimiento, una identificación con fotografía como pasaporte y comprobante de domicilio reciente.

Acudir al módulo con los tres documentos.

Recoger la credencial para votar al mismo módulo donde se solicitó, no olvidar el comprobante que dan al hacer el trámite.

¿Cómo proteger los datos de la credencial para votar?

Es relevante destacar que la credencial para votar tiene datos personales, por lo que se recomiendan algunas acciones para protegerlos y que no se haga un tratamiento inadecuado de los datos personales.

Entre estas destacan: no pedirla si no es necesario, no quedarse con fotocopias de la credencial para votar.

En el caso de las elecciones 2023, es importante recordar que es hasta el 17 de abril la fecha límite para recoger la credencial para votar y participar en el ejercicio democrático.