De cara a la organización del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció los límites máximos de gastos que podrán ejercer las personas aspirantes y candidatas a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, tanto durante la etapa interna de precampaña como a lo largo de la campaña constitucional. A través de las redes sociales, el organismo electoral dio a conocer las cifras oficiales y precisó la metodología y el sustento jurídico empleados para calcular y actualizar estos montos respecto a los comicios federales inmediatos anteriores.

👉 El INE definió los límites máximos de gasto para precampañas y campañas de diputaciones federales rumbo a 2026-2027: hasta $440,652 antes de la campaña y $2,491,466 durante ella.



Así se busca cuidar los recursos y impulsar mejores propuestas. pic.twitter.com/iWLpwHEDIb — @INEMexico (@INEMexico) November 24, 2026

Topes de gastos del INE para precampañas y campañas de diputaciones federales 2026-2027

De acuerdo con los lineamientos aprobados por la autoridad electoral con estricto apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los techos financieros aplicables a cada etapa de la contienda legislativa quedan determinados de la siguiente forma:

Precampaña un total de 440 mil 652 pesos: Representa el monto máximo que podrá erogar cada persona precandidata a una diputación federal durante la fase de selección interna. Esta cifra equivale exactamente al 20 % del tope de gastos de campaña establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, conforme a lo ordenado en el Artículo 229, numeral 1, de la LGIPE .

Representa el monto máximo que podrá erogar cada persona precandidata a una diputación federal durante la fase de selección interna. Esta cifra equivale exactamente al del tope de gastos de campaña establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, conforme a lo ordenado en el . Campaña, un total de 2 millones 491 mil 466 pesos: Constituye el límite máximo de gastos permitido para cada candidatura registrada a una diputación federal por el principio de mayoría relativa. Para fijar esta cantidad, el organismo tomó como base de referencia el tope aplicado durante el proceso electoral 2023-2024 y lo actualizó conforme al incremento de 13.08 % registrado en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con fundamento en el Artículo 243, numeral 4, inciso b), fracción I, de la LGIPE.

Con la definición de estos parámetros económicos, el Instituto Nacional Electoral delimita el marco al que deberán sujetarse obligatoriamente todos los partidos políticos nacionales, coaliciones y candidaturas independientes que compitan por una diputación federal en las elecciones de 2027. Asimismo, estas cantidades servirán como referencia directa para las labores de fiscalización, auditoría y rendición de cuentas que ejecutará la autoridad electoral durante todas las etapas del proceso.