Luis Donaldo Colosio Riojas anunció de manera oficial que buscará la candidatura a la gubernatura de Sonora abanderado por Movimiento Ciudadano, tras aceptar la invitación de MC para competir por el gobierno de su entidad natal. A través de un mensaje en video difundido en su cuenta oficial de X, el político explicó que tomó esta determinación luego de un proceso de profunda reflexión personal y familiar, destacando que su mayor aspiración es ser recíproco con sus orígenes y encabezar un proyecto humano, cercano y profesional para las familias sonorenses, cumpliendo así el propósito inicial que su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, buscó hace más de tres décadas antes de llegar a la candidatura presidencial.

Sonora: no hay marcha atrás. pic.twitter.com/ELkL7SJI0F — Donaldo Colosio (@colosioriojas) November 24, 2026

En su pronunciamiento, Luis Donaldo Colosio Riojas vinculó directamente su decisión política con el legado de sus padres y con su propia experiencia como padre de familia, señalando que tras las muertes tempranas de ambos se ha cuestionado constantemente si valió la pena el tiempo que sacrificaron al entregar su vida al servicio público y a un proyecto nacional. El emecista recordó que ingresó a la política tras conversarlo y acordarlo con su hijo, comprometiéndose desde entonces a honrar con su trabajo diario el sacrificio de su padre y a demostrar que el ejercicio del poder público debe centrarse en cuidar a las personas y responder con hechos a la ciudadanía.

El vínculo familiar con Sonora y su postura sobre el servicio público rumbo a la contienda

Al formalizar sus aspiraciones políticas en Sonora, Luis Donaldo Colosio Riojas subrayó la lealtad que mantiene hacia la tierra que lo vio nacer y advirtió sobre los riesgos de que quienes acceden a cargos públicos pierdan el rumbo o el sentido social de su labor. Durante su mensaje en redes sociales, afirmó que tiene claridad sobre los motivos por los que decidió emprender esta ruta electoral, remarcando que a muchos políticos “se les olvida por qué decidieron entrar al servicio público y se les olvida que deben cuidar” a la gente.

Con este anuncio difundido en plataformas digitales, Luis Donaldo Colosio Riojas oficializa su intención de contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora, posicionando el legado histórico de su familia en la entidad como eje central de su proyecto político.