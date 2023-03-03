INE anuncia que impugnará Plan B en materia electoral

A regañadientes y bajo el anuncio de que impugnará todo el ordenamiento legal del Plan B, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició los trabajos para la compactación administrativa que le ordenan las nuevas leyes.

Los consejeros del INE nombraron una comisión para hacer un primer diagnóstico de adecuación.

En la sesión también han nombrado a un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva se trata de Roberto Heycher Cardiel Soto, ayer su titular, Edmundo Jacobo Molina, fue destituido ayer tras 15 años en el cargo.

Plan B es un retroceso democrático: Lorenzo Córdova

El presidente del Instituto, Lorenzo Córdova calificó el Plan B como un retroceso democrático.

El decreto daña desde el poder las condiciones básicas para celebrar elecciones, apuntó Lorenzo Córdova.

Ante las declaraciones sobrevino la respuesta de Morena, a través de su representante, Eurípides Flores: lo que se daña es a la mafia electoral que se ha enquistado en este instituto, sostuvo.

Lorenzo Córdova lo interrumpió tras sostener que no permitiría el ánimo de vulgaridad e insultos a los consejeros.

"Mafia electoral, es momento de cumplir la ley aunque no les guste", reviró el morenista.

¿Quién es Roberto Heycher Cardiel?

El recién nombrado encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Roberto Heycher Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Maestro en Logística Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona; y en Materia Electoral por la Universidad Autónoma España de Durango. Cuenta con estudios de doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por el Área de Ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

En materia político electoral cuenta con 20 años de experiencia.

Ingresó al Servicio Profesional Electoral en el año 2003 y en el año 2015 fue designado por votación unánime del Consejo General, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en donde también es Secretario Técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y del Comité Editorial.