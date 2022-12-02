INE ordena a Sheinbaum deslindarse de la campaña en redes #EsClaudia

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que existe una estrategia de "publicidad atípica" en bardas y redes sociales bajo el lema #EsClaudia y le ha ordenado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) que se deslinde publicamente en un plazo de 24 horas. Al mismo tiempo Claudia Sheinbaum debe, según la resolución, solicitar a sus simpatizantes que se abstengan de realizar conductas que buscan influir en las elecciones de 2024.

Los consejeros de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, Adrina Favela y Ciro Murayama, consideraron que las frases "#EsElla", "#EsClaudia" y "para que siga la transformación" tienen como finalidad promocionar la imagen de la funcionaria y sus logros como servidora pública.

El #INE ordena a #ClaudiaSheinbaum que se deslinde de la campaña #esClaudia desplegada en publicidad fija y #RedesSociales pic.twitter.com/Oou8P6f0LV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2022

"Bajo la apariencia del buen derecho, se considera estar frente a la posible violación a los principios y normas que rigen todo proceso electoral, lo que podría llegar a constituir actos anticipados de campaña o de precampaña", sostuvo la Comisión.

Sheinbaum tiene 24 horas para aclarar campaña #EsClaudia

Los consejeros del INE ordenaron a Sheinbaum que en un plazo no mayor de 24 horas, se deslinde de los publicidad denunciada por Movimiento Ciudadano.

El propio instituto le ha dado un texto que deberá publicarse en la página oficial de la Jefatura de Gobierno y sus redes personales, dice:

#BoletínINE ✍🏻 | INE ordena a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hacer un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024. https://t.co/qmD7p9Lez1 pic.twitter.com/kPPRAuWMKI — @INEMexico (@INEMexico) December 2, 2022

"La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #EsClaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardas o en redes sociales. En ese sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica, que ni una servidora, ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, directa o indirecta, con la frase "Es Claudia" frases similares, o con algún aspecto relacionado con su difusión".

La jefa de gobierno, además, debe solicitar a sus simpatizantes que se "abstengan" de realizar conductas como la colocación de propoganda fija o campañas en redes sociales tendentes a posicionar su nombre o su apellido entre la ciudadanía.