Ricardo Monreal celebra que Morena lo incluya entre las “corcholatas”

Ricardo Monreal, senador de Morena, celebró que el partido en el que milita lo haya considerado dentro de las denominadas “corcholatas”, rumbo a las elecciones de 2024.

En un video difundido en sus redes sociales, Ricardo Monreal consideró que la medida de Morena es un “gesto correcto”, aunque dijo que no anticipará las festejos, pues se apegará a las reglas que plantee su partido.

El fin de semana, el partido MORENA emitió una carta: un llamado a la inclusión y la legalidad, para fijar pautas rumbo al proceso electoral 2024. Queremos que los hechos se observen con seriedad, con piso parejo. Sí se pueden generar procesos con reglas claras e igualitarias. pic.twitter.com/XXMxKztfuC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 17, 2023

“Lo más importante es que rectifique el partido, comienza a aplicar reglas e incluye a cuatro aspirantes, tres los que refiere constantemente el Presidente de la República y un servidor”.

Ricardo Monreal espera que se respete el llamado de Morena rumbo a las elecciones de 2024 y aseguró que por ello permaneció en el partido.

“Queremos que en los hechos de observe con toda seriedad las reglas, que no haya ventajas para ninguna, para ninguno, por eso decidimos quedarnos en Morena, no tenemos por qué optar por otra opción política, puede generar opciones de participación equitativa”, declaró en su video.

Morena llama a promover a “corcholatas”, incluido Ricardo Monreal

El fin de semana, la dirigencia de Morena envió una carta a sus militantes en todo el país en el que exhorta a que se promuevan las cuatro aspirantes a contender en Morena para las elecciones de 2024, que popularmente se les conoce como “corcholatas”.

En la misiva, Mario Delgado, líder nacional de Morena, pide fortalecer la presencia de "la compañera Claudia Sheinbaum Pardo y los compañeros Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, en su entidad federativa".

El líder de Morena dijo que espera que en los siguientes meses se concreten visitas a cada estado para informar al pueblo para que tome una decisión cuando se lance la encuesta para elegir a su candidato para las elecciones de 2024.

Celebro que la dirigencia de nuestro partido @PartidoMorenaMx de manera formal ya incluya al Senador @RicardoMonrealA como 1 de los 4 aspirantes a suceder al presidente @lopezobrador_ . Ganaremos a aa buena!#MonrealCorcholataOficial pic.twitter.com/0JVfREm3yU — Faruk Miguel Take (@FarukMTake) January 15, 2023

¿Quiénes son las “corcholatas” de AMLO?

En la mañanera, el presidente López Obrador denominó como “corcholatas” a quienes se posicionan como los favoritos para contender por la sucesión presidencial en 2024.

El Presidente se ha referido a las “corcholatas” también como hermanos.

Las “corcholatas” de Morena AMLO son:

*Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

*Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Relaciones Exteriores.

*Adán Augusto, actual secretario de Gobernación federal.

*Ricardo Monreal, actual senador de Morena.