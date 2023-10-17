INE suspende gira de Sheinbaum “La esperanza nos une"; acusan actos proselitistas

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la gira de Claudia Sheinbaum "La esperanza nos une", luego de considerar que ha caído en un presunto proselitismo con tintes electorales.

Los reportes indican que la Comisión de Quejas determinó que la aspirante morenista, quien hasta ahora ha visitado 18 estados, no podrá tener eventos masivos y solo deberá realizar actividades con militantes y en lugares cerrados.

#TikTokInforma #LoDescubríEnTikTok ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Por considerar que ha caído en un presunto proselitismo con tintes electorales, el INE suspendió la gira de Claudia Sheinbaum, "La esperanza nos Une". La Comisión de Quejas determinó que la aspirante morenista no podrá tener eventos masivos y solo deberá realizar actividades con militantes y en lugares cerrados. Jaime Guerrero nos cuenta #AztecaNoticias

INE considera que en eventos masivos llamaron a votar

Los consejeros del INE sostuvieron con los eventos de la morenista han sido masivos, abiertos y con posicionamientos electorales como llamar a votar por lograr una mayoría calificada en el Congreso; el INE, en voz de la consejera Claudia Zavala, advirtió que si la coordinadora de la defensa de la 4T no atiende las medidas cautelares se le ordenará suspender todo tipo de actos.

En caso de que le prohibieran todo tipo de actos públicos, tanto abiertos como cerrados, Sheinbaum volvería a reaparecer hasta que inicie la etapa de precampañas que arrancarán el 20 de noviembre.

INE ordena bajar 33 publicaciones de Sheinbaum en redes sociales

En redes sociales, la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, no tardó en dar una respuesta y se mostró molesta luego de que el INE busca bajar 33 de sus publicaciones, por lo que cuestionó si en realidad continúa la libertad de expresión.

“Ahora el Instituto Nacional Electoral nos pide bajar 33 publicaciones de mis redes sociales. ¿Y la libertad de expresión y de reunión? ¿Y dónde quedó la posibilidad de hablar de nuestro movimiento y de nuestro partido? La verdad, una vez más es inconcebible la actuación de la mayoría de los consejeros. Pero vamos a seguir recorriendo el país. Viva la 4T”, señaló la aspirante presidencial.

Ahora el Instituto Nacional Electoral nos quiere pedir bajar 33 publicaciones de mis redes sociales. ¿Y la libertad de expresión y de reunión? ¿Y dónde quedó la posibilidad de hablar de nuestro movimiento y de nuestro partido? La verdad, una vez más es inconcebible la actuación… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 17, 2023

A pesar de que enlistó cada una de las publicaciones que le pidieron bajar, se puede observar que acató lo que ordenó el órgano electoral pues al ingresar al link muestra que la página no existe.