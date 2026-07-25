VIDEO: Infierno forestal en Europa, más de 250,000 evacuados por incendios fuera de control en España y Francia
La voracidad de los incendios fuera de control en España y Francia ha obligado a evacuar a más de 250,000 personas de sus viviendas y centros turísticos.
Una ola de incendios devastadores azota a Europa Occidental, ya obligó a evacuar a más de 250 mil personas entre España y Francia. Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, sumadas a ráfagas de viento cambiantes y una sequía extrema, han llevado a los servicios de emergencia a un punto de saturación histórica.
En suelo español, la situación se tornó crítica en las inmediaciones de Madrid, donde las llamas amenazan con unirse a focos activos en Ávila y la comunidad de Castilla y León. El jefe de emergencias de la región madrileña, Carlos Novillo, advirtió que el fuego ha superado la capacidad de contención de las brigadas de bomberos.
Houses west of Madrid burned as Spain declared its first national emergency over a wildfire https://t.co/O1AaTt8gvr pic.twitter.com/J2pgXPp2vq— Reuters (@Reuters) July 25, 2026
España bajo emergencia nacional: La prioridad es salvar vidas
El Ministerio del Interior de España confirmó que el fuego ha arrasado cerca de 10,000 hectáreas en la región de Madrid y entre 13,000 y 15,000 en la provincia de Ávila, dejando hasta el momento a más de 70,000 personas evacuadas. Además, las autoridades de la Comunidad Valenciana confirmaron la muerte de un hombre atrapado dentro de su vehículo en la localidad de Manises.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió al puesto de mando avanzado en Cenicientos para supervisar los operativos y dirigirse a la población:
"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento y nuestro objetivo es salvar sus vidas y proteger las zonas habitadas. Vamos a tener horas muy complejas por delante porque no sabemos exactamente cómo va a evolucionar la fuerza del viento", enfatizó Pedro Sánchez.
Así Avanzó el fuego por el monte en #navasdelrey Urbanización el Club #IFSierraOeste @rtvenoticias @MadridDirecto no llegó a entrar en la casa pic.twitter.com/jTAu6QpQuk— JMBarrera (@Jotaemebee) July 24, 2026
Francia registra récords históricos de hectáreas quemadas
Francia está viviendo una crisis nunca antes vista, el tamaño de los incendios ya rompió records. El ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, calificó la situación como un "récord histórico", confirmando que los incendios han destruido casi 98,000 hectáreas en todo el país.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que el número de personas desplazadas en las regiones de Gironde y Landes roza los 197,000 habitantes.
- Evacuaciones en Burdeos: Las autoridades lideradas por la prefecta Sophie Brocas evacuaron Suburbios clave de Burdeos como Le Haillan, Eysines y Mérignac.
- Éxodo en Cap Ferret: Más de 44,000 personas tuvieron que abandonar la península de Cap Ferret, donde las llamas destruyeron más de 50 residencias, obligando a rescatar a cientos de personas por vía marítima ante el bloqueo de las carreteras.
- Despliegue militar: El presidente Emmanuel Macron ordenó el despliegue del Ejército de Francia, el envío de aviones de transporte militar y solicitó asistencia urgente a los países miembros de la Unión Europea, mientras brigadas de bomberos de París se desplazan hacia el sur para reforzar las labores de extinción.