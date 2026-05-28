Pedro Sánchez cierra filas con el PSOE mientras crece escándalo por presunta corrupción y tráfico de influencias

Mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insiste en que el Partido Socialista Obrero ( PSOE) es partido íntegro, honesto y sin nada que ocultar , una investigación judicial volvió a colocar al socialismo español en el centro de la polémica. Agentes de la Guardia Civil realizaron diligencias relacionadas con una causa que mantiene bajo presión a figuras cercanas al partido y que sigue escalando en España.

La operación ocurre en medio del escándalo por la investigación vinculada al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el llamado caso SEPI, un expediente que ha provocado nuevas tensiones políticas y que ahora alcanza a distintos actores relacionados con el Partido Socialista Obrero Español.

¿Qué busca la investigación en España?

De acuerdo con las indagatorias, las autoridades intentan esclarecer una serie de presuntas irregularidades que incluyen tráfico de influencias, cobro de comisiones ilegales, contratos públicos bajo sospecha y posibles pagos a terceros para impulsar campañas de desinformación dirigidas contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

La lista de señalamientos sigue creciendo y, de confirmarse, podría convertirse en uno de los casos más delicados para el PSOE durante los últimos años.

El operativo no se limitó a la sede del PSOE

Las diligencias realizadas por la Unidad Central Operativa no solo alcanzaron instalaciones vinculadas al partido; también se extendieron a domicilios relacionados con exdirigentes y empresarios que aparecen dentro de la investigación.

El operativo derivó además en nuevas actuaciones judiciales contra personas cercanas a la estructura socialista, mientras las autoridades continúan recopilando documentación y elementos de prueba.

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La Guardia Civil de #España allana la sede del Partido Socialista Obrero Español en medio de una investigación por presunto tráfico de influencias y cobros de comisiones ilegales.



El presidente Pedro Sánchez defiende la integridad de su partido y asegura "total colaboración con… pic.twitter.com/bTHWhyJaKQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Pedro Sánchez respalda a Zapatero y promete colaboración

Tras conocerse los nuevos avances del caso, Pedro Sánchez expresó públicamente su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y pidió respetar la presunción de inocencia.

Al mismo tiempo, aseguró que el Gobierno mantendrá plena colaboración con la justicia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en caso de que existan.

La oposición exige consecuencias políticas

La investigación se suma a otros procedimientos judiciales que han alcanzado a figuras del entorno político de Pedro Sánchez, aumentando la presión sobre el Ejecutivo español.

Desde la oposición, las reacciones fueron inmediatas; distintos sectores reclamaron tolerancia cero frente a posibles actos de corrupción y volvieron a exigir elecciones anticipadas, argumentando que el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones políticas.