Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años: Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo

En una votación decisiva para la regulación digital en Europa, el parlamento en París aprobó la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años.

Con esta medida, Francia se posiciona a la vanguardia dentro de la Unión Europea, sumándose a la prohibición que ya cuenta con países como Australia y el Reino Unido para limitar el acceso de los adolescentes al mundo digital.

La legislación, promovida de manera prioritaria por el presidente Emmanuel Macron, entrará en vigor a partir del próximo ciclo escolar en septiembre. El mandatario celebró el respaldo parlamentario con un mensaje contundente sobre la explotación de los datos de los jóvenes:

"El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está a la venta. Sus emociones no están a la venta ni para ser manipuladas, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos", aseveró Emmanuel Macron.

Los protegen de algoritmos peligrosos

Según los datos de Arcom, los jóvenes franceses de entre 12 y 17 años pasan un promedio de una hora y 21 minutos al día en TikTok, una plataforma cuyo sistema de recomendación tiende a amplificar contenidos extremos, de ansiedad o altamente dañinos.

Para reducir la exposición de los menores, la nueva ley sancionará así:

Publicidad prohibida: Queda vetada cualquier campaña publicitaria o patrocinio de influencers orientado a promocionar plataformas digitales a menores.

Queda vetada cualquier campaña publicitaria o patrocinio de orientado a promocionar plataformas digitales a menores. Etiquetado de riesgo: Todo anuncio publicitario de redes sociales deberá incluir la leyenda obligatoria: "Productos peligrosos para menores de 15 años" .

Todo anuncio publicitario de redes sociales deberá incluir la leyenda obligatoria: . Verificación estricta: La entidad Arcom supervisará que gigantes como Meta, TikTok, X y YouTube implementen sistemas efectivos de control de edad.

French lawmakers expected to approve social media ban for under-15s.



The social media rule is expected to be rolled out in two stages, the first blocking under-15s from creating new accounts from September 1. The ban would apply to existing accounts from January 2027, according… pic.twitter.com/3tVlFLJr5L — AFP News Agency (@AFP) July 21, 2026

Ayudará a combatir el aislamiento

La decisión parlamentaria cuenta con un amplio respaldo entre padres de familia y profesionales de la salud. Pediatras en París advierten que la adicción al teléfono inteligente se disparó tras los confinamientos, provocando un aumento continuo en los niveles de ansiedad y aislamiento social de los jóvenes.

Sin embargo, el reto principal radica en la fiscalización. Figuras como el ministro de Educación de Francia, Édouard Geffray, e integrantes de organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que la restricción legal debe ir acompañada de un cambio en el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas para eliminar las funciones que están diseñadas para enganchar a los usuarios.

El movimiento de Francia promete resonar en el resto del continente, alineándose con las advertencias de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó que las redes sociales no son un juguete y que las empresas de tecnología deben asumir la responsabilidad de la seguridad de sus productos antes de permitir el acceso a los menores.